Forio, da Manfredi 140.000 euro per la manutenzione della Colombaia

E’ andata a buon fine l’iniziativa del Comune di Forio per finanziare un ulteriore progetto per la villa “La Colombaia”, volto a realizzare interventi di manutenzione straordinaria per migliorarne la fruizione. L’Ente foriano si era infatti candidato alle risorse stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli e destinate al turismo, alla cultura e allo sport nell’ambito della Misura A prevista dall’avviso pubblico per la “Realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura e dei luoghi destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica”.

Un intervento che rientrerà tra quelli programmati dall’Amministrazione con l’approvazione della “Istituzione Rete Musei Civici del Comune di Forio – Indirizzi e gestione cultura e beni culturali”. A fine 2024 la Giunta aveva dunque deliberato, su proposta del sindaco Stani Verde, di aderire all’avviso pubblico della Città Metropolitana. Evidenziando che «è volontà di questa Amministrazione valorizzare la cultura e la storia di Forio, implementando l’offerta culturale e creare una rete con tutti gli attrattori culturali del territorio».

Veniva anche approvato in via tecnica il DIP denominato “Villa La Colombaia – interventi di manutenzione straordinaria e di fruizione” redatto dal V Settore, di importo pari a quello dell’importo finanziabile, ovvero 140.000 euro. Prevedendo 94.245 euro per i lavori. Ebbene, il progetto è stato ammesso a finanziamento per la somma prevista e sarà dunque possibile avviare le fasi successive.

Intanto però il rup, il responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica, ha dovuto procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico nella parte “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, senza che sia variato l’importo totale di quella “voce”, ovvero 45.755 euro. Le modifiche riguardano spese tecniche, oneri di discarica e così via.

RIPRESE AUDIOVISIVE PROMOZIONALI

Sempre nell’ottica di valorizzare “La Colombaia” e promuoverne l’immagine, il Comune ha deciso di far realizzare delle riprese audio-visive e aeree da diffondere sul web appunto con contenuti promozionali.

Mediante trattativa diretta sul Mepa l’arch. Lamonica ha richiesto un preventivo alla ditta foriana “No Scroll Photo & Video Production”. L’offerta di 3.500 euro oltre Iva è stata ritenuta congrua e vantaggiosa e il responsabile del V Settore ha approvato il preventivo/programma.