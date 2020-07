Forio, convocato il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Forio, avv. Michele Regine, ha convocato per il prossimo martedì 28 luglio, alle ore 18.00, il consiglio comunale presso la sala conferenze del Molo Borbonico intitolata a “Lucia Capuano”.

Ben diciotto i punti all’ordine del giorno, tra i quali risalta l’emendamento alla proposta di Conto del Bilancio 2019 e l’approvazione Relazione della Giunta di cui all’art.151, comma 6 del D.Lgs.267/2000 e Conto del Bilancio dell’esercizio 2019 e Conto del Patrimonio. . Si discuterà anche per l’approvazione aliquote Imu anno 2020, del Regolamento Generale delle Entrate e Regolamento di disciplina dell’IMU e del Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

I lavori del civico consesso verteranno anche intorno all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022, Nota Integrativa al Bilancio e DUP, ed alla Ratifica Variazione di Bilancio, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art.175 del D.Lgs.267/00. Esercizio 2020. Spazio anche alla Concessione in comodato d’uso gratuito immobile di proprietà comunale sito nel Rione Genala , da destinare a Caserma dei Carabinieri di Forio, un importante atto indirizzo che potrebbe fare in modo di ripristinare, quanto prima, l’importante presidio di legalità sul territorio di Forio.

All’ordine del giorno anche il Gemellaggio con il Comune di Ventotene in vista di una futura istituzione di un “Corridoio Europeo Infrastrutturale” e il conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

Si susseguiranno, poi, i riconoscimenti di vari debiti fuori bilancio fino a giungere alla discussione della modifica del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, privato assoggettato a uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici. Ultimo punto all’ordine del giorno, la nomina dei componenti della 1, II, III, IV, V Commissione consiliare permanente.