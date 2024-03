Forio, contro il Comune decreto ingiuntivo da oltre 1 milione!

Grossa grana per il Comune di Forio, che si ritrova impelagato in un contenzioso con la società “Meridiana Costruzioni Generali”, che ha già ottenuto un decreto ingiuntivo da oltre un milione di euro.

L’impresa napoletana era tra quelle che avevano realizzato i lavori del mega progetto di messa in sicurezza del porto, risalente agli anni scorsi. E alla luce della entità dell’appalto a suo tempo era stato nominato l’obbligatorio collegio consultivo tecnico, a cui di recente erano stati liquidati i compensi. Collegio che ad ottobre aveva suggerito al Comune di compensare i prezzi alla ditta appaltatrice dopo i danni da mareggiata del febbraio 2023.

Sta di fatto che qualcosa non è andato per il verso giusto nei rapporti tra l’impresa e l’Ente, che adesso è costretto a difendersi per evitare un cospicuo esborso. Infatti, come emerge dalla determina adottata dal responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia, Personale e Contenzioso dott. Ciro Raia, la “Meridiana Costruzioni Generali” ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo. Poi concesso dal tribunale di Napoli e provvisoriamente esecutivo. Al Comune viene ingiunto di pagare la somma di euro 1.215.349,41, oltre Iva ed interessi moratori, più spese per compensi. Una vera tegola! Una cifra tale da non far dormire sonni tranquilli agli amministratori foriani.

Raia si è quindi attivato per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, conferendo il relativo incarico legale all’avv. Francesco Mazzella. Stabilendo un compenso omnicomprensivo di 1500 euro oltre Iva, Cpa e spese.