Forio, contributo regionale per la Festa di S. Michele Arcangelo

A Forio parte un’altra iniziativa tesa alla valorizzazione delle tradizioni religiose e del patrimonio storico-culturale. La Regione Campania ha assegnato al Comune un contributo di 20.000 euro per la realizzazione del progetto “San Michele Arcangelo: la festa a Monterone” con risorse previste dalla legge di stabilità 2025 e destinate appunto alla realizzazione di feste patronali e manifestazioni di particolare rilievo storico, culturale e turistico.

Il progetto, già approvato dalla Regione, prevede « l’allestimento di una biblioteca/aula studio negli spazi di Monterone; la raccolta di memorie, documenti e testimonianze della comunità; l’acquisto di arredi, attrezzature informatiche e strumenti tecnologici utili al sostegno di attività sociali per i giovani studenti; l’acquisizione di dotazioni tecniche permanenti (impianti audio, luci, microfoni, service) destinate a restare a disposizione del quartiere per le future festività patronali; l’organizzazione della festa patronale di San Michele Arcangelo e del momento conclusivo con la festa di Santa Lucia (dicembre 2025)».

A settembre è stata già disposta la liquidazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo assegnato. E’ stato anche chiarito che «tra Regione e Comune non intercorre alcun rapporto di subordinazione o coordinamento e che pertanto il Comune, quale soggetto attuatore dell’intervento, ha piena autonomia decisionale nell’individuare le modalità di gestione, in toto o in parte, anche mediante soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni regionali in materia di rendicontazione e destinazione delle risorse».

La Giunta foriana evidenzia «che l’iniziativa in parola riveste particolare valenza religiosa, sociale e turistica per la comunità di Forio e per l’intera isola d’Ischia; che le attività previste dal progetto lasceranno al quartiere di Monterone un patrimonio stabile e condiviso (biblioteca, dotazioni tecniche, archivio di memorie)».

Quindi prende atto della “autonomia” del Comune nella gestione delle risorse, con la facoltà «di conferire, in parte o in toto, specifiche attività a soggetti terzi».

Il progetto, si evidenzia ancora, «mira a valorizzare un luogo identitaria del Comune di Forio, intrecciando la dimensione religiosa e popolare con la partecipazione della comunità locale».

Le principali attività previste sono «l’allestimento di una biblioteca/aula studio negli spazi del quartiere di Monterone; la raccolta di memorie, documenti e testimonianze della comunità, finalizzata alla creazione di un archivio di quartiere e di un piccolo almanacco; la realizzazione di un segno permanente nel quartiere (installazione, lapide o opera d’arte collettiva); la promozione e comunicazione della festa mediante grafica coordinata, affissioni e contenuti digitali; la festa patronale di San Michele Arcangelo (settembre 2025) come momento conclusivo e simbolico del percorso, seguita dalla festa di Santa Lucia (dicembre 2025) quale chiusura dell’anno liturgico e civile».

L’Amministrazione ha deciso di affidare la gestione diretta della festa patronale e delle attività di carattere religioso, sociale e comunitario previste alla Parrocchia San Michele Arcangelo, in quanto soggetto naturale di riferimento per la realizzazione del progetto. Alla Parrocchia verrà dunque trasferito il contributo regionale ed erogato l’anticipo già liquidato.

In capo al Comune resta la responsabilità complessiva della corretta attuazione e della rendicontazione; compiti affidati al responsabile del V Settore.