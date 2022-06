Forio, Consiglio comunale per bilancio e partecipate

Giovedì 23 giugno, alle ore 9.30, è convocato il Consiglio comunale di Forio. Il civico consesso si riunirà in seduta pubblica presso la sala conferenze al Molo Borbonico “Lucia Capuano” nel Piazzale Marinai d’Italia.

Otto i punti all’ordine del giorno, in massima parte per spinosi adempimenti in materia finanziaria. Si inizia dall’approvazione della relazione della Giunta, Conto del Bilancio dell’esercizio 2021 e Conto del Patrimonio. Al secondo punto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Ente al 31 dicembre 2020.

Segue una sfilza di debiti fuori bilancio: in favore dell’avv. Onofrio Castaldi per la sentenza esecutiva nel contenzioso D’Ascia Guglielmo più altri; all’avv. Lorena Del Deo per una sentenza del Giudice di Pace di Ischia; così come per il debito nei confronti di Mario Ercolano ed Eduardo Contestato e quello in favore di Michela Caputo; ancora sentenze esecutive in favore del fallimento della Sincies Chiementin.

Infine l’ultimo punto riguarda invece la donazione di un terreno alla via Cav. Leonardo Impagliazzo e le procedure per l’acquisizione al patrimonio comunale.