Forio, consiglio comunale il 9 gennaio

Il Consiglio Comunale di Forio si terrà il 9 gennaio 2023 alle ore 9:00 nella sede comunale di Piazza Municipio n. 9, nella sala consiliare “Avv. V. Mazzella”, in sessione ordinaria e pubblica. I punti all’ordine del giorno saranno i seguenti: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 e presa d’atto delle risultanze dei bilanci dell’esercizio 2021 degli organismi partecipati dal Comune di Forio.

Due debiti fuori bilancio: Sentenza n. 4063/2022 della Corte di Appello di Napoli – spese legali dell’avv. Soprano – controversia Sig. Grosso Guido c/Comune di Forio e la Sentenza del Gdp di Ischia n. 3922/2022 – ricorrenti Sig. Lacerra Mario e Tedesco Teresa c/Comune di Forio.

Dopo le comunicazioni sui prelievi dal Fondo di riserva la maggioranza dovrà rispondere a due punti richiesti ed inseriti all’ordine del giorno richiesti dalla minoranza: la proposta di delibera depositata nella seduta del consiglio comunale del 14/11/022 per la “Sospensione e rivalutazione in autotutela degli avvisi IMU avviati, conclusi o esauriti in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del L2 settembre e la roposta di integrazione all’ordine del giorno del consiglio comunale del 14/11/22 del punto concernente l’opportunità di installazione del “sistema integrato di sorveglianza urbana puntuale con caratteristiche di Intelligenza Artificiale presso il pontile di approdo degli aliscafi, per finalità di sicurezza e deterrenza” con costo presunto di circa € 7.000,00: risposta in merito alla proposta formulata dai sottoscritti Consiglieri Comunali; Prot. 41229 del 14/11/2022.