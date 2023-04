Forio, consiglio col botto con un carico “onorario” tra bilancio e super cittadini…

Gaetano Di Meglio | Sarà davvero un consiglio comunale di fuoco a Forio, l’ultimo (che noi seguiremo in diretta live!) di Francesco Del Deo, che è stato convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, giovedì 13 aprile 2023, dalle ore 9.00, nella sede comunale di Piazza Municipio n. 9, sala consiliare “Avv. V. Mazzella”.

Un consiglio comunale a rischio commissariamento rapido se il sindaco non riesce a portare a casa i voti per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 e Pluriennale 2023/2025; del Bilancio di Previsione 2023, Bilancio Pluriennale 2023/2025, Nota Integrativa al Bilancio.

Due argomenti caldi e obbligatori pena il commissariamento dell’ente. E, a pensarci bene, togliere il potere al sindaco nell’ultimo mese della campagna elettorale è un sintomo molto, molto, importante. Non approvare il bilancio e far giungere il commissario prefettizio a due giorni dalla presentazione delle liste e all’alba della campagna elettorale sarebbe il colpo “mortale” alla maggioranza. Molto di più delle crisi politiche, dei mal di pancia da campagna elettorale ed elezioni. Sarebbe un colpo mai visto fino ad ora.

Il consiglio comunale, poi, dovrà approvare tre atti tecnici come l’Adeguamento della società a controllo pubblico Marina del Raggio Verde Sri agli obblighi di cui al D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e approvazione del regolamento per il controllo delle società partecipate ai sensi dell’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000; la Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex a,t.20 D.Lgs. n.175/2016. – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021. Trasmissione proposta di delibera e la sentenza del G.d.P. di Ischia n.196/2023 – Parte attrice sig.ra Esposito Maria Rosaria e/Comune di Forio – Riconoscimento debito fuori bilancio.

L’aspetto politico che ha dato anche l’ultimo colpo a diversi consiglieri comunali, sia quelli che già hanno manifestato il loro dissenso verso le decisioni calate dall’alto, sia di chi è stato in silenzio, è stata la cinquina di cittadinanze onorarie che il sindaco ha deciso di conferire. Apre la cinquina è il commissario al sisma e alla frana l’avv. Giovanni Legnini; segue il primo commissario, il già cittadino onorario di Casamicicola Angelo Borrelli. Poi Francesco Del Deo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla Sig.ra Lucia Beringer, l’imprenditrice del Parco Termale Poseidon che in questo fine campagna elettorale porta a casa anche qualche permesso in sanatoria (dopo qualche ampio sequestro penale). Al quarto posto di questo podio a 5, c’è il soprintendente che diede il parere positivo all’area di trasferenze dei rifiuti a Zaro e che continua a godere di lauti finanziamenti per le sue torri, l’Arch. Aldo Imer (sperando che Lucia Manna, torni a deliziarci di qualche intervento spettacolare) e, ultimo ma non ultimo, il Dott. Roberto Sciò, il nuovo gestore del Mezzatorre (che la leggenda narra abbia avuto grosse influenze sul sindaco, al fine di ridurre la Colombaia in luogo di passaggio per accedere all’hotel in attesa degli sviluppi della guerra con Fulceri).