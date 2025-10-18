sabato, Ottobre 18, 2025
Forio, conferma per i responsabili di Settore

di Redazione Web
Con proprio decreto il sindaco di Forio ha provveduto alla conferma dei responsabili di Settore, ovvero al conferimento deli incarichi di Elevata Qualificazione.

A seguito dell’ultima delibera di Giunta che ha approvato il nuovo organigramma e la nuova distribuzione dei servizi e del personale tra i Settori, Stani Verde riporta l’attuale assetto: SETTORE I: Lavori pubblici – Edilizia Scolastica – Edilizia sportiva; SETTORE II: Affari Generali ed Istituzionali – Segreteria Generale – Servizi demografici, Anagrafe e Stato Civile – Censimento – Ufficio Protocollo – Ufficio Messi, Albo Pretorio – Servizio elettorale – Contratti – Servizio N. U. – Verde Pubblico; SETTORE III: Ragioneria – Economato – Partecipate – Sistema informatico comunale- Impianti tecnologici e progettazioni pertinenti – Personale – Contenzioso; SETTORE IV: Manutenzione strade e piazze – Manutenzione impianti sportivi – Manutenzione scuole – Gestione impianti sportivi – Sport; SETTORE V: Porto – Risorsa mare e demanio – Beni culturali – Datore di lavoro – Igiene e pulizia luoghi di lavoro – Progetti europei – Tutela paesaggistica; SETTORE VI: Polizia municipale – Randagismo – Toponomastica – Protezione civile – Gestione progetti PNRR legati alla transazione digitale; • SETTORE VII: Edilizia privata – Espropri – Catasto – Urbanistica – Ambiente – Ecologia – Pubblica illuminazione; SETTORE VIII: Patrimonio – Cimiteri – Illuminazione cimiteriale – Sviluppo territoriale, tutela e valorizzazione sentieri; SETTORE IX: Servizi sociali – Pubblica istruzione – Segretariato sociale – Servizio civile; SETTORE X: Tributi – Suap – Commercio – Promozione imprese – Fiere e mercati – Cup – Cultura, eventi, spettacoli e turismo – Agricoltura, caccia e pesca.

Restano invariate le attribuzioni degli incarichi ai responsabili, confermati fino al 31 dicembre prossimo, ovvero l’ing. Luca De Girolamo al I Settore, il dr. Francesco Schiano di Coscia al II, la dott.ssa Gabriella Galasso al III, il geom. Dario Amoroso al IV, l’arch. Giampiero Lamonica al V, l’ing. Giovangiuseppe Iacono al VI, l’arch. Nicola Regine al VII, l’arch. Federica Verde all’VIII, la dott.ssa Filomena Schioppa al IX, la dott.ssa Francesca Iacono al X.
Salvo, come sempre, revoca anticipata in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

