Forio, conferito il grado di luogotenente a 9 vigili urbani

L’Amministrazione comunale di Forio ha inteso attribuire un particolare riconoscimento a nove vigili urbani ormai prossimi al pensionamento. Con proprio decreto il sindaco Stani Verde ha assegnato il grado di luogotenente ai nove dipendenti della Polizia Municipale attualmente in servizio con la qualifica di marescialli capi: Giuseppe Lamonaca, Vito Antonio Castagliuolo, Crescenzo Mendella, Vittorio Colella, Ciro Verde, Raffaele Silvestre, Pietro Caruso, Maddalena Di Maio e Salvatore Castellaccio.

La cerimonia ufficiale di conferimento dei gradi ha avuto luogo domenica mattina. Una iniziativa adottata per esprimere la gratitudine del Comune per il servizio svolto per lunghi anni a favore della comunità con un gesto più significativo rispetto al semplice ringraziamento.

Il decreto sindacale in premessa ricorda che «il Comune di Forio ha nel suo organico assegnato al VI Settore Polizia Municipale, la presenza di personale effettivo con il grado di Maresciallo Capo da più di due anni».

Quindi il primo cittadino dà atto che «il Maresciallo Capo ha espletato il proprio lavoro in tanti anni di servizio con dedizione ed abnegazione ed ha maturato i requisiti» previsti dal Regolamento Regionale del 2015, che nel caso specifico, per il conseguimento delle denominazioni e dei relativi distintivi, per la Categoria C – Luogotenente recita: «Denominazione e distintivo che si conseguono dopo 2 anni di anzianità da maresciallo capo e la frequenza di n. 1 corso professionale organizzato dalla Scuola regionale di Polizia locale e/o da agenzia formativa accreditata in discipline attinenti alla polizia locale».

Requisiti che nel caso dei nove vigili urbani di Forio ricorrono perfettamente.

Il decreto precisa inoltre che «detta attribuzione di grado non costituisce corrispondente avanzamento di posizione economica, in quanto vigono diversi presupposti per le progressioni economiche e che lo stesso permane nella posizione economica già maturata». Una promozione non “materiale”, dunque, ma che ha lo spirito proprio di premiare i meriti acquisiti dai nove marescialli capi. Un riconoscimento di cui andare orgogliosi, che si traduce in una grande soddisfazione per chi è alle soglie della pensione.

Attribuito ufficialmente il grado di Luogotenente ai nove Marescialli Capi che a breve saranno posti in quiescenza, il decreto riporta i fregi che denoteranno l’attribuzione sulle divise indossate: «Distintivo di grado: tre barrette metalliche zigrinate color oro e stelletta a cinque punte bordata di rosso da apporre sulle controspalline; berretto: con calotta bianca per la PM e blu per la PP e visiera in vero cuoio nera con fascia millerighe di tessuto blu scura; soggolo: nastro di tessuto dorato striato in nero nella parte centrale, sottopannato in rosso, con quattro galloncini dorati striati di nero e bordati di rosso e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Campania; alamari semplici su panno blu scuro».