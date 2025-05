Forio, concluso il concorso per 3 operatori esperti Polito, Regine e Zacchia

Si è concluso a Forio anche il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per l’assunzione di tre operatori esperti. Anche questa una procedura avviata per rinfoltire l’organico come previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

Entro il termine del 23 dicembre erano pervenute la bellezza di 216 istanze, poi ridottesi a 209, non essendo stati ammessi 7 candidati. La commissione nominata dal rup dott.ssa Gabriella Galasso, responsabile del Servizio Personale, era così formata: presidente dott. Francesco Schiano Di Coscia; componenti esperti arch. Federica Verde e geom. Dario Amoroso; segretario verbalizzante dott.ssa Marilena Cigliano; componente supplente dott.ssa Elisabetta Colella. Successivamente sono stati nominati anche i componenti aggiuntivi, ovvero gli esperti in informatica e lingua inglese dottor Generoso Bianco e dottor Luciano Bazzicalupo.

La necessaria prova preselettiva ha portato a 37 i candidati ammessi alla prova scritta (di cui 7 aventi i requisiti previsti dalla legge n. 104/92).

La prova scritta si è svolta il 2 aprile presso il Palazzetto dello Sport sito in via Casale e si sono presentati in 34 sui 37 previsti. Di questi, 10 non l’hanno superata. I 24 ammessi sono stati convocati alla prova orale, fissata il 5 e 6 maggio a seconda del cognome.

La graduatoria di merito definitiva che ne è scaturita e ora approvata dalla Galasso riporta 15 nominativi, tra cui i 3 vincitori: Polito Pietro (punteggio totale 60,32), Regine Rosa (55,89), Zacchia Loreta (55,61).