Forio, conclusi i consorsi: Salvatore Rullo alla vigilanza, Casciello nuovo funzionario amministrativo

E’ andato in porto il concorso bandito dal Comune di Forio per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un funzionario di vigilanza. Un posto previsto dal Piano Triennale dei fabbisogni di personale approvato ad aprile 2024 dalla Giunta per sopperire alle carenze di organico in diversi uffici.

Il concorso pubblico per titoli ed esami nell’Area dei funzionari ad Elevata Qualificazione (ex Cat. D), bandito a novembre dalla Responsabile del III Settore dott.ssa Gabriella Galasso competente al personale aveva visto inizialmente “sotto l’albero”, ovvero all’antivigilia di Natale, 49 candidati, tutti ammessi con riserva fino alla verifica dei requisiti.

Per la valutazione era stata nominata la commissione esaminatrice presieduta dal comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono, con componenti esperti ing. Luca De Girolamo e dott.ssa Filomena Schioppa; segretario verbalizzante dott.ssa Antonietta Ferrandino; componente supplente dott.ssa Francesca Iacono; nonché la presenza di ulteriori membri specialisti.

Era stata anche convocata la prova preselettiva, poi non tenutasi essendosi presentati solo 30 candidati. In 25 hanno poi partecipato alla prova scritta convocata per il 1 aprile al Palazzetto dello Sport. La correzione ha dato luogo a una vera “strage” di candidati, infatti solo 4 sono stati ammessi alla prova orale fissata per il 9 maggio.

Ora, concluso il lavoro della commissione, il rup Galasso ha approvato la graduatoria definitiva e dichiarato vincitore Salvatore Rullo, che ha conseguito il punteggio totale di 59,5. Anche gli altri tre aspiranti al posto di funzionario di vigilanza sono stati giudicati idonei, ma la valutazione complessiva è risultata minore.

Mario Casciello funzionario amministrativo

Si è concluso il concorso bandito a fine dello scorso anno dal Comune di Forio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario amministrativo Area dei funzionari ad elevata qualificazione (ex cat. D). Una delle procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami decise dall’Amministrazione guidata da Stani Verde per rinfoltire l’organico dell’Ente. Il vincitore, prossimo neo assunto, è Mario Casciello.

Entro il termine stabilito dal bando, il 23 dicembre erano pervenute 148 candidature (non 49 istanze, come erroneamente riportato in un passaggio della determina ora approvata), di cui 147 ammesse con riserva di successiva verifica della effettiva sussistenza dei requisiti e una esclusa.

Ancor prima della prova scritta, però, il lungo elenco si è sfoltito, come è noto. Intanto è stata nominata la commissione esaminatrice, così formata: presidente dott.ssa Filomena Schioppa; componenti esperti arch. Nicola Regine e dott. Francesco Schiano Di Coscia; segretario verbalizzante dott.ssa Marisa Morgera.

Alla prova scritta svoltasi il 1 aprile presso il Palazzetto dello Sport al Casale, sono stati ammessi solo 30 candidati e se ne sono presentati 27, di cui solo 8 l’hanno superata.

L’8 maggio si è tenuta la prova orale e la commissione ha redatto la graduatoria finale ora approvata dal rup, la dott.ssa Gabriella Galasso, responsabile del III Settore – Servizio Personale.

Tutti e otto candidati (sette indicati solo con il codice) sono stati giudicati idonei, ma a conseguire il punteggio totale più elevato di 51.31 e dunque a risultare vincitore è stato il dott. Mario Casciello.

Claudia Impagliazzo nuovo istruttore amministrativo

Il concorso pubblico per titoli ed esami bandito in autunno aveva fatto registrare una marea di candidati che avevano presentato domanda entro il 23 dicembre: ben 225. Solo 211 erano però stati ammessi e gli altri esclusi per mancanza di requisiti.

Il 7 maggio si è svolta la prova orale e la graduatoria definitiva redatta dalla commissione è stata ora approvata dalla responsabile del Servizio Personale dott.ssa Gabriella Galasso. Tutti i 10 candidati presentatisi sono risultati idonei, ma la vincitrice è Claudia Impagliazzo, che ha conseguito il punteggio totale di 53,49.