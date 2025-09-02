Forio, compensati crediti da locazione e pendenze tributarie

Il Comune di Forio compensa crediti e debiti con la società dalla quale ha preso in locazione alcuni terreni alla località Cavallaro, con contratto sottoscritto nel lontano 2011. Una strada già seguita in precedenza.

La responsabile del Settore X – Servizio Tributi dott.ssa Francesca Iacono richiama l’istanza del legale rappresentante della società “Ambrosino & Figli di Ambrosino Paolo Francesco”. In sostanza è stata richiesta l’ulteriore compensazione del credito nei confronti dell’Ente, allo stato attuale stimato in 34.722,85 euro, di cui 29.900,85 a titolo di aggiornamento Istat e 4.822 per interessi moratori, con la restante parte del debito tributario per l’Imu 2020 a carico della società, ammontante a 18.226 euro.

Da parte sua, la responsabile del III Settore Finanziario dott.ssa Gabriella Galasso ha confermato la sussistenza del credito da contratto di locazione e la quantificazione.

Già a giugno scorso era stata adottata analoga soluzione. Altro credito vantato dalla stessa società, derivante sempre da canoni di locazione attivi e pari a 61.220 euro, era stato compensato integralmente a titolo di Imu 2019 per 38.901 euro e Tasi 2019 per 4.361, e solo parzialmente a titolo di Imu 2020 per 17.938 euro. Ora viene compensato anche il residuo.

La dott.ssa Iacono richiama ancora ulteriori precedenti compensazioni per le annualità di imposta Ici/Inu 2010, 2011, 2012 e 2013 risalenti al 2017, 2019 e 2021.

Dopo la compensazione, a carico del Comune resta ancora da onorare (o ulteriormente compensare con eventuali altre pendenze tributarie…) il credito residuo da locazione a favore della società “Ambrosino & Figli di Ambrosino Paolo Francesco”, ammontante a 16.546,85 euro.