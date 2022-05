Il prossimo 2 Giugno 2022, Festa della Repubblica Italiana, alle ore 12.00 presso il Monumento ai Caduti (Piazza Municipio), l’Amministrazione Comunale di Forio commemorerà Matteo Miotto, Primo Caporal Maggiore del 7° reggimento Alpini di Belluno, di origini foriane. Come si evince dall’Atto di matrimonio n°50 della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Forio, il 16 febbraio 1954 il giovane thienese Antonio Miotto sposò la foriana Concetta Di Maio, della famiglia denominata ‘e Carzogne. Dal loro matrimonio nacque Francesco, padre del Caporal Maggiore Matteo Miotto. Seguendo l’esempio del nonno, Miotto era entrato negli alpini subito dopo la scuola. Il 31 dicembre 2010, presso l’avamposto di combattimento del passo di Buji, durante un prolungato attacco portato contro l’installazione, sprezzante del notevolissimo pericolo in atto e a manifesto rischio della vita, accorreva prontamente a rinforzare il dispositivo perimetrale, cadendo infine mortalmente ferito dal fuoco nemico a soli 24 anni.

L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Francesco Del Deo, unitamente alla Cittadinanza tutta, ha inteso ricordare la figura dell’Alpino con un’iscrizione che verrà apposta sul Monumento ai Caduti, in Piazza Municipio alla presenza di Autorità militari, civili e religiose.

Forio, che diede i natali alla nonna di Matteo, con questo significativo gesto lo iscrive tra i suoi più eroici figli, affinché il suo senso del dovere e raro spirito di abnegazione siano di esempio alle future generazioni.