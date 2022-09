Forio città dell’amore. Un altro video caldo

Continua la saga dei “beccati a scopare” in giro per Forio. Questa volta non è via Monsignor Schioppa e non è su pubblica strada ma è in pieno centro e in casa. Qualcuno in strada ha sentito e visto gli amanti dalla finestra ben aperta. Certo, qualcuno può dire che in casa propria si può fare quelle che si vuole, ma forse mettersi in bella mostra con la finestra aperta è più una esibizionisti che altro. Il fatto che il voyeur con il telefonino carico e in buona posizione si trovi sempre pronto e faccia circolare il video è un’altra circostanza che dovrebbe iniziare a farci ragionare…