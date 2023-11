Forio chiama, San Gregorio Armeno risponde: evento con il Maestro Vincenzo Capuano

La tradizione è il cuore pulsante del calendario di eventi del Comune di Forio, “Forio Xmas 2023”, che dà ampio spazio anche ad un elemento imprescindibile del nostro Natale: il presepe e l’arte presepiale.

Una capanna posta al centro di una scena, le colline e i monti in lontananza, un ruscello, un pozzo e l’immancabile piazza del mercato, ma anche i pascoli e i campi coltivati. Il tutto creato con sapienza e arte dalle mani di appassionati presepisti di ogni età e popolato da pastori di ogni altezza e rifinitura. Il presepe rappresenta un chiaro momento di condivisione fin dalla sua costruzione che avviene tramite una attenta scelta dei materiali e dei dettagli da ricreare, rispettando lo spirito natalizio e le atmosfere della stagione festiva.

Qualità che emergono nell’arte presepiale napoletana, un’arte che affonda le sue radici nella nostra storia più vera e nelle nostre tradizioni tramandate di generazione in generazione, una ritualità legata al Natale che quest’anno assume un significato ancora più coinvolgente.

“Il presepe rappresenta per tutti noi un elemento cardine del nostro Natale. La meraviglia che i bambini provano quando si ritrovano ad osservare i minuziosi dettagli di un presepe è un sentimento da coltivare e tramandare, al pari dell’emozione che noi adulti proviamo fin dalla realizzazione del presepe stesso. Opere artistiche che sono sinonimo anche di culto, di cultura e di miti del nostro territorio che verranno valorizzati anche attraverso l’apertura di più punti espositivi sia a Forio che a Panza, di modo che l’atmosfera del nostro Natale renda unico questo mese di eventi tra tradizione e innovazione” dichiara l’assessore alla Cultura del comune di Forio, Jessica Maria Lavista.

Il particolare percorso presepiale che abbraccerà il territorio di Forio e di Panza sarà inaugurato venerdì 8 dicembre con una emozionante cerimonia di presentazione delle opere dislocate in diversi punti di interesse.

Quest’anno il tradizionale presepe artistico nella fontana del Mezzogiorno nel centro storico di Forio avrà come protagonisti figure in terracotta dipinte a mano e raffiguranti tipici personaggi che hanno contraddistinto gli anni ’50 e vi sarà anche il presepe artistico realizzato con personaggi stilizzati in legno posizionati nell’aiuola del piazzale Padre Insante in via G. Castellaccio.

Inoltre, in occasione dell’800esimo anniversario dalla creazione del primo presepe a Greccio da parte di San Francesco, sarà realizzato un presepe di dimensioni reali, con pastori ad altezza uomo e personaggi raffiguranti la realizzazione della prima rappresentazione della natività di San Francesco nell’oratorio della chiesa di Santa Maria di Loreto, tutte opere realizzate dall’artigiano Francovito D’Ambra.

Presso piazza C. Colombo a Forio, nella fontana Spirito della Roccia, vi sarà l’originale presentazione delle imbarcazioni tipiche di Forio in ceramica smaltate di bianco e stilizzate in stile presepiale, posizionate a fior d’acqua e direzionate verso uno scoglio a immagine della nostra isola, costruite dalle abili mani degli artisti locali di Keramos Ceramiche e, infine, vi sarà un particolare presepe artistico posizionato nella Parrocchia di San Leonardo Abate a Panza.

Oltre alle esposizioni permanenti, aperte al pubblico per l’intero periodo delle festività natalizie, vi saranno anche due grandi eventi dedicati all’arte presepiale.

Domenica 10 dicembre, alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco a Forio prenderà il via l’evento “San Gregorio Armeno a Forio, rappresentazione, spiegazione e costruzione dell’arte presepiale del Maestro Vincenzo Capuano, Presidente della Bottega Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno”. Un appuntamento molto importante durante il quale il Maestro realizzerà, con le sue sapienti mani un simbolo rappresentativo di Forio, circondato dagli artigiani locali.

Nello storico chiostro di San Francesco, infatti, sarà allestito anche l’evento “Arte, Mestieri & Antichi Sapori” accompagnati dalle nostre semplici, genuine e povere pietanze ma ricche di antichi sapori nostrani da un’idea di Franco Vito d’Ambra, con la partecipazione di Anna Castagna e delle associazioni locali.

Sarà un lungo pomeriggio molto intenso, in cui si potrà ammirare, dal vivo, uno dei Maestri più importanti di San Gregorio Armeno che condividerà con i presenti alcuni trucchi nella realizzazione delle sue opere e costruendo, così, un ideale ponte tra Forio e San Gregorio Armeno, nel segno della creatività e dei tratti distintivi del presepe, simbolo ormai internazionale di accoglienza e comunità.

Viviamo in un’epoca in cui le distanze vengono azzerate dal sapiente utilizzo della tecnologia e, grazie all’Associazione Radici, questo Natale sarà caratterizzato anche da una nuova esperienza immersiva che avrà luogo giovedì 21 dicembre, a partire dalle ore 19.00 presso la Chiesa Arciconfraternita Santa Maria di Visitapoveri. Parliamo del “Christmas Tour Virtuale Dei Presepi Napoletani” un toccante racconto della tradizione presepiale napoletana con illustrazione delle Chiese in prossimità del quartiere di San Gregorio Armeno.

Tanti eventi molto particolari che si sviluppano parallelamente a due importanti eventi tradizionali del Natale di Forio: il presepe vivente a Panza, giunto alla sua X Edizione con allestimento di antiche botteghe, in ricordo di vecchi mestieri e tradizioni nel centro di Panza a cura della Parrocchia S. Leonardo Abate in collaborazione con la Pro Loco Panza in Panza (29 e 30 dicembre, dalle ore 16.00) e “Quando nascette Ninno” da un’idea del Maestro Gaetano Maschio, l’VIII edizione del presepe teatrale napoletano che si sviluppa nei caratteristici portoni in Via Torrione a cura del Maestro Eduardo Cocciardo, Elisabetta Maschio ed Anna Castagna in collaborazione con associazioni locali in Forio (5 gennaio, dalle ore 16.00).

Si ricorda che il programma è scaricabile al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1g8hJaVXteFPDd-EUUoWepwh4M8eiNGgU