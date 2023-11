Forio chiama, San Gregorio Armeno risponde: evento con il Maestro Vincenzo Capuano

La tradizione è il cuore pulsante del calendario di eventi del Comune di Forio, “Isola Illuminata – Forio Christmas 2023”, che presenta al suo interno ben due grandi appuntamenti legati ad un elemento imprescindibile del nostro Natale: il presepe e l’arte presepiale.

Una capanna posta al centro di una scena, le colline e i monti in lontananza, un ruscello, un pozzo e l’immancabile piazza del mercato, ma anche i pascoli e i campi coltivati. Il tutto creato con sapienza e arte dalle mani di appassionati presepisti di ogni età e popolato da pastori di ogni altezza e rifinitura. Il presepe rappresenta un chiaro momento di condivisione fin dalla sua costruzione che avviene tramite una attenta scelta dei materiali e nei dettagli da ricreare, rispettando lo spirito natalizio e le atmosfere della stagione festiva.

Qualità che emergono nell’arte presepiale napoletana, un’arte che affonda le sue radici nella nostra storia più vera e nelle nostre tradizioni tramandate di generazione in generazione, una ritualità legata al Natale che quest’anno assume un significato ancora più coinvolgente.

Domenica 10 dicembre, infatti, alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco a Forio prenderà il via l’evento “San Gregorio Armeno a Forio, rappresentazione, spiegazione e costruzione dell’arte presepiale del Maestro Vincenzo Capuano, Presidente della Bottega Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno”. Un appuntamento molto importante durante il quale il Maestro realizzerà, con le sue sapienti mani un simbolo rappresentativo di Forio, circondato dagli artigiani locali.

Nello storico chiostro di San Francesco, infatti, sarà allestito anche l’evento “Arte, Mestieri & Antichi Sapori” accompagnati dalle nostre semplici, genuine e povere pietanze ma ricche di antichi sapori nostrani da un’idea di Franco Vito d’Ambra, con la partecipazione di Anna Castagna e delle associazioni locali.

Sarà un lungo pomeriggio molto intenso, in cui si potrà ammirare, dal vivo, uno dei Maestri più importanti di San Gregorio Armeno che condividerà con i presenti alcuni trucchi nella realizzazione delle sue opere e costruendo, così, un ideale ponte tra Forio e San Gregorio Armeno, nel segno della creatività e dei tratti distintivi del presepe, simbolo ormai internazionale di accoglienza e comunità.

Viviamo in una epoca in cui le distanze vengono azzerate dal sapiente utilizzo della tecnologia e, grazie all’Associazione Radici, questo Natale sarà caratterizzato anche da una nuova esperienza immersiva che avrà luogo giovedì 21 dicembre, a partire dalle ore 19.00 presso la Chiesa Arciconfraternita Santa Maria di Visitapoveri. Parliamo del “Christmas Tour Virtuale Dei Presepi Napoletani” un toccante racconto della tradizione presepiale napoletana con illustrazione delle Chiese in prossimità del quartiere di San Gregorio Armeno.

Parallelamente a questi due grandi appuntamenti, rispettando la tradizione, per l’intero mese di dicembre sarà possibile ammirare i vari presepi costruiti dalle sapienti mani dell’artigiano locale Franco Vito D’Ambra, oltre ai presepi virtuali napoletani e foriani.

Novità di quest’anno, in esclusiva sull’isola, arriverà una magnifica natività direttamente dal famoso presepe più grande d’Europa, il “Presepe Monumentale” dello scultore e pittore Mario Agrestini.

Il Presepe Monumentale è considerato un’opera d’arte di pregio ed emozionante, in cui i pastori sono ad altezza naturale e ciò permette ai visitatori di entrare, nel vero senso della parola, in contatto con la Natività che sarà installata a Forio, opera che fa parte del grande progetto, realizzato dal Maestro in oltre 40 anni di lavoro, unendo elementi in legno, terracotta e carta pesta, secondo l’antica tecnica rinascimentale e corredando le scene con abbigliamento e materiali preziosi provenienti dal Medio Oriente.