Forio cerca nuove aree di sosta in zona via Bocca: pubblicato l’avviso e nominata la commissione

di Redazione Web
Il Comune di Forio avvia la ricerca di nuove aree da destinare a parcheggio nella zona di via Bocca. Con la determinazione del responsabile del settore, Federica Verde, è stato approvato l’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di privati disponibili a vendere o concedere in locazione terreni idonei.

L’iniziativa dà attuazione alla delibera di Giunta n. 37 del 2026 e punta a individuare spazi utili a migliorare la dotazione di sosta sul territorio comunale. L’avviso, corredato dalla modulistica per la partecipazione e dalla documentazione tecnica richiesta, sarà pubblicato per venti giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente.

Contestualmente è stata nominata la commissione incaricata di valutare le proposte che perverranno. A presiederla sarà l’architetto Federica Verde, affiancata dagli ingegneri Mauro Pizzuti Miragliuolo e Luca De Girolamo. Il compito dell’organismo sarà quello di esaminare le disponibilità offerte dai privati e individuare le aree più adeguate per la realizzazione di nuovi parcheggi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

