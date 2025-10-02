Forio celebra San Francesco con il recital-concerto “Il nostro Cantico”

L’isola d’Ischia si unisce al coro delle celebrazioni mondiali per gli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature, l’opera poetica con cui San Francesco d’Assisi diede voce alla lode universale per la creazione. Sabato 4 ottobre 2025, nella Basilica pontificia di Santa Maria di Loreto a Forio, l’Arciconfraternita ha organizzato un evento di alto valore culturale e spirituale: il recital-concerto dal titolo “Il nostro Cantico”.

La serata, che avrà inizio alle ore 21.15 con ingresso libero, proporrà un viaggio tra poesia e musica, con un intreccio originale tra le Laudes Creaturarum e pagine della tradizione italiana e napoletana. Sul palco si esibiranno artisti di rilievo: il baritono-cantattore Gaetano Maschio, il soprano Filomena Piro e la voce recitante Elisabetta Maschio, accompagnati al pianoforte dal maestro Silvano Trani.

L’appuntamento, oltre a inserirsi nel calendario delle manifestazioni per l’ottavo centenario del Cantico, si lega alla presenza a Forio della taumaturgica immagine di San Francesco d’Assisi, ospitata in questi giorni nella Basilica Lauretana. La cornice solenne della chiesa madre di Forio offrirà così alla comunità e ai visitatori l’occasione di vivere un momento di riflessione, arte e fede, nel segno del Poverello di Assisi.

Il programma della giornata prevede anche la processione per le strade del paese con la statua del santo, alle 17.30, seguita dalla Santa Messa alle 19.30. Un percorso di spiritualità e bellezza che culminerà nel recital serale, pensato come dono dell’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto alla cittadinanza e agli ospiti dell’isola.