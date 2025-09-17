Forio celebra Enrico Caruso: sul sagrato tra musica e pittura

Sul sagrato della chiesa dell’Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri, in Piazza Municipio a Forio, domenica 21 settembre alle 20.30 andrà in scena un appuntamento che unisce musica, pittura e memoria, nel segno di Enrico Caruso. La serata, intitolata “Sul Sagrato a Settembre – tra Musica e Pittura”, nasce dall’idea del pittore Raffaele De Maio e vuole rendere omaggio al grande tenore napoletano, voce senza tempo che ha portato Napoli nel mondo.

L’evento sarà un viaggio nella vita e nell’arte di Caruso, un uomo cresciuto tra i vicoli della sua città, costretto a lavorare fin da ragazzo come apprendista in fonderia ma destinato a incantare platee internazionali con il suo timbro inconfondibile. Una storia che continua a emozionare, capace di fondere mito e realtà.

Ad animare la serata interverranno lo scrittore e regista Eduardo Cocciardo, l’onorevole Franco Iacono e il maestro Gaetano Maschio, che insieme a De Maio offriranno al pubblico un mosaico di ricordi, testimonianze e suggestioni artistiche. Sul sagrato, spazio simbolico di incontro e comunità, prenderà così forma un dialogo tra parole, musica e pittura, pensato per restituire la grandezza di un artista che ha saputo oltrepassare confini e generazioni.

Un omaggio che non è solo celebrazione, ma anche occasione di riflessione sull’identità culturale di Napoli e dell’isola, e sulla forza universale dell’arte quando nasce dal cuore di un popolo. Forio, ancora una volta, si prepara a farsi palcoscenico di un evento che unisce memoria e bellezza.