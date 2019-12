FORIO CE STEV E CE STA: Il 30 dicembre serata di cabaret con ROSALIA PORCARO e il suo spettacolo DONNE

Lunedì 30 dicembre, alle ore 22 presso il teatro PalaNoel a Forio grande cabaret con Rosalia Porcaro e il suo spettacolo DONNE nell’ambito della manifestazione “FORIO CE STEVE E CE STA”.L’iniziativa, che il Comune di Forio promuove in sinergica collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli, intende valorizzare le eccellenze produttive locali, che senza un debito sprone sarebbero destinate a scomparire. La finalità è sostenere e far meglio conoscere, quelle attività che, nel passato, rappresentavano la normalità … “ce steve…”, ed ai giorni nostri, attraverso l’originalità e la creatività degli operatori del settore, si sono trasformate in “eccellenza” arricchendosi di elementi innovativi … “ce stà”.Dal 13 al 6 gennaio, inoltre, rassegna espositiva permanente di artigianato, oggetti della memoria, creazioni di fantasia, prodotti naturali, specialità gastronomiche e tutela del volontariato nel corso principale di Forio .