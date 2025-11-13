giovedì, Novembre 13, 2025
Forio, c’è lo “sceriffo” in città. Arriva Antonio Piricelli

di Redazione Web
Da Afragola a Forio. Antonio Piricelli, attuale comandante della Polizia Locale di Afragola, sbarca nel Comune guidato da Stani Verde e assume per due giorni alla settimana la guida del Comando di Polizia Municipale.

Una decisione che non nasce dal nulla, perché ha il sapore della scelta politica ma anche della necessità, e apre di fatto un nuovo capitolo nella gestione dell’ordine locale.

Fino a oggi il Comune ha proseguito la propria attività sotto la guida del colonnello Giovan Giuseppe Iacono, figura storica e spesso costretta a districarsi tra richieste politiche, carenze di organico e un clima interno tutt’altro che sereno. Le frizioni dentro il Comando non sono un mistero: il dualismo generazionale, alcune procedure finite al rallentatore e qualche dossier arenato hanno prodotto più di un corto circuito. C’è chi giura che in certi casi la lentezza sia stata tutt’altro che casuale.

Piricelli arriva con una reputazione che, ad Afragola, lo ha reso ben più di un semplice comandante. Le sue attività spaziavano dal contrasto ai casi di codice rosso al sequestro di attività illecite, passando per la gestione dei grandi eventi, come il complesso apparato dei celebri “Gigli”. Una visione larga della polizia municipale, lontana dal cliché dei vigili col blocchetto e vicina invece a un modello operativo muscolare.

La domanda è la più semplice e la più complicata: dopo l’intermezzo di Crescenzo Ungaro, Piricelli è davvero l’uomo giusto per Forio? Il suo arrivo durerà il tempo di una parentesi formale o segnerà un cambio di rotta nelle strategie dell’amministrazione? La risposta, conoscendo la velocità delle evoluzioni politiche foriane, non tarderà. Ma di certo, nel Palazzo, qualcuno ha già capito che la quiete è finita.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

