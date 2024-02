Forio, c’è il collaudatore per i lavori in via Mazzella. Incarico affidato all’arch. Nicola Regine

Prosegue a Forio l’iter per la realizzazione dei “Lavori di ripristino della sede stradale di Via Mazzella, Loc. Scogli degli Innamorati – Becco dell’Aquila – Santa Lucia”. Un intervento reso necessario per riparare i danni causati dalla mareggiata del 21 e 22 dicembre 2019 e rientrante tra quelli previsti all’epoca dalla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dopo la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Il finanziamento assegnato, pari a 272.697,59 euro, è stato successivamente inglobato nel Pnrr.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Giuseppe Mattera, presenta un importo complessivo pari al finanziamento ed è già stato approvato dalla Giunta. Rup è stato nominato l’ing. Luca De Girolamo, attuale responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica.

Per accelerare i tempi di esecuzione dell’intervento, a fine dello scorso anno De Girolamo ha optato per l’“integrazione” di un appalto già aggiudicato sempre per lavori di difesa della costa, ovvero quello relativo alle opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo alla località Soccorso, rientranti nello stralcio funzionale 2. Questi lavori erano stati aggiudicati tramite procedura negoziata sul Mepa senza previa pubblicazione del bando alla impresa “Eurosaf” di Napoli. Questa soluzione era del resto già preventivata nel disciplinare di gara, prevedendo «che l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio potesse affidare all’appaltatore ulteriori lavorazioni, di importo pari ad euro 182.042,27 Iva esclusa e comprensivi di oneri della sicurezza, per l’esecuzione di interventi identici a quelli della succitata procedura che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza di ulteriori tratti di via G. Mazzella, sulla base del medesimo ribasso offerto nella procedura de quo». Ovvero il 12%.

I lavori aggiuntivi sono dunque stati aggiudicati alla “Eurosaf” per l’importo di 162.635,78 euro oltre Iva, al netto del ribasso. Ora si è resa necessaria la nomina di un collaudatore statico. Una nomina “interna”, in quanto la scelta è caduta sull’arch. Nicola Regine, Responsabile del VII Settore, in possesso dei requisiti richiesti. Il rup De Girolamo ha dunque proceduto ad ufficializzare l’affidamento dell’incarico, per il quale a Regine verrà corrisposto l’incentivo previsto, il cui importo è compreso nel quadro economico del progetto.