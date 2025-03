Forio, c’è da accatastare l’edificio della “S. Caterina da Siena”

L’immobile che ospita la Scuola Media “Santa Caterina da Siena” non è accatastato e il Comune di Forio corre ai ripari. Una situazione per la verità non rara sull’isola.

La responsabile del Servizio Cimiteri, Manutenzione e gestione impianti sportivi, tutela paesaggistica arch. Federica Verde ha provveduto dunque ad affidare i servizi tecnici per colmare la lacuna.

In determina evidenzia che «l’Amministrazione Comunale di Forio si prefigge tra i propri obiettivi, la corretta manutenzione dei beni appartenenti al patrimonio comunale, tra i quali l’istituto scolastico S. Caterina da Siena». Quindi dà atto «che il manufatto di cui sopra, non è censito al Catasto immobiliare civile e vi è la necessità di provvedere quanto prima, alla identificazione catastale anche per consentire all’amministrazione di procedere alla alienazione del bene». Questo riferimento ad una eventuale alienazione risulta per la verità nuovo…

Per affidare l’incarico l’arch. Verde ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa contrattando con la geom. Maria Nunzia Trofa con studio a Forio, alla quale è stata richiesta un’offerta al ribasso. Alla luce dei 4.000 euro offerti l’importo di affidamento, comprensivo di oneri, ammonta a 5.124 euro.