Forio capitale dello spaccio di IPTV. Maxi sequestro della Polizia: serviva 9mila utenti in Italia

Gli agenti del Commissariato di Ischia, coordinati dal vicequestore Ciro Re e supportati dagli esperti del COSC Polizia Postale Campania hanno denunciato un giovane, classe ’83, che gestiva una vera e propria “piazza di spaccio” di codici IPTV: il pezzotto degli abbonamenti on line.

Le indagini, partite diverse settimane fa, hanno portato al sequestro di delicate infrastrutture hardware e di scoprire un giro d’affari di notevoli dimensioni. Gli utenti serviti, soprattutto on line, sono circa 9 mila.

A destare l’attenzione dei poliziotti, però, è stato il via vai all’esterno dell’abitazione di Forio che in un primo momento aveva allertato gli investigatori per un altro tipo di “spaccio”, diciamo quello più classico, quello delle sostanze stupefacenti. Dopo aver effettuato i primi controlli nel database dei soggetti già attenzionati per questo tipo di reato e avendone escluso collegamenti, le indagini si sono allargate ad altre piste fino ad arrivare al sequestro che è avvenuto alla prime luci dell’alba.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà, tuttavia sono in corso ulteriori indagini. Gli elementi in possesso degli agenti, infatti, lasciano pensare che la centrale ischitana sia parte di un sistema più ampio e sia collegata ad altri giri di criminalità. L’analisi dei server, degli hard disk e di tutto il materiale sequestrato (tra cui il backup delle molteplici conversazioni Telegram, il canale preferito per la commercializzazione dei codici) consentirà nelle prossime settimane di avere un traccia operativa ben più chiara.