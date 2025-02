Forio calcio a 5, arriva Gianluca Saurino!

Luigi Schiano, giovane imprenditore isolano, in passato presidente del Real Forio, ritorna in campo assumendo la presidenza del Forio Calcio a 5, mettendo al centro un progetto dedicato ai giovani. Tira un’aria nuova sotto al Torrione e si vede subito dalla prima mossa del neopresidente. Arriva Gianluca Saurino. Con oltre 250 gol all’attivo, Saurino rappresenta un innesto di grande esperienza e qualità per il Forio Calcio a 5.

Dopo le recenti esperienze con L’Aquila, Isernia e Melfi, l’attaccante è pronto a mettersi a disposizione del Mister Lorenzo Morgera per dare un contributo immediato alla squadra. L’arrivo di Saurino non è solo un segnale di ambizione, ma anche il primo tassello di un progetto importante. La nuova dirigenza vuole costruire un team solido, in grado di valorizzare i giovani talenti locali affiancandoli a giocatori di esperienza, come dimostra questa operazione di mercato.