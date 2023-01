Forio cade a pezzi. DA Cava dell’Isola a Punta Imperatore

Negli ultimi giorni Forio è al centro di piccoli eventi franosi, naturali e non, che preoccupano non poco. Da qualche giorno, chi guarda Punta Imperatore vede un nuovo graffio nel verde del promontorio lascia intendere quanto sia stato grande il pericolo corso. Non sappiamo se la frana si sia fermata o se, invece, abbia continuato la sua corsa verso il mare. Per ora è evidente solo il segno tra gli alberi. Indiscutibile, grande, visibile.

Più vicino e meno impattante, invece, è quello che ha portato alla interdizione di parte del Piazzale delle Pietre Rosse e che, sicuramente, ha procurato effetti su Cava dell’isola.

Le porzioni di territorio che vanno giù come birilli a Forio sono troppe e tante. Via Giovanni Mazzella è un disastro metro dopo metro, tra Santa Maria e Corbaro non si sa di che morte si deve morire, al Casale è una strage di sporcizia e il Palazzetto dello Sport pioggia dotato completa il quadro del comune guidato da Francesco Del Deo. Un’ottima fine consiliatura che lascia a Davide Castagliuolo un gioiellino tra le mani. Ironia compresa.