Forio, “caccia” alle occupazioni abusive di suolo pubblico. Il comune ha dato il via al censimento

Dopo la “bonifica” delle vecchie insegne pubblicitarie abusive o in condizioni precarie, di cui alcune già rovinate a terra sotto l’effetto degli eventi meteo, il Comune di Forio ha avviato una iniziativa tesa a fare chiarezza non solo su queste determinate strutture, ma su una più complessiva gestione degli spazi pubblici. Ha infatti avuto inizio il censimento sull’intero territorio comunale degli impianti pubblicitari, occupazioni di suolo pubblico e passi carrabili.

Un’azione voluta dall’Amministrazione Verde e tesa evidentemente ad ottenere un quadro preciso di quanto è stato autorizzato e in che misura, e quanto invece dovesse risultare abusivo, in assenza dunque del pagamento del relativo canone. Il censimento viene effettuato dalla società “SO.GE.R.T.”, a cui è stata affidato il servizio di accertamento e riscossione delle concessioni o autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie e l’occupazione delle aree appartenenti al demanio.

Nell’avviso alla cittadinanza in cui si invita alla piena collaborazione, si illustrano appunto le finalità dell’iniziativa: «Il Comune di Forio nell’ottica di una corretta gestione, per ottimizzare il livello qualitativo dei servizi offerti, nell’intento di indirizzare le scelte amministrative verso progetti di miglioramento della qualità dei servizi incentrati su una equa distribuzione del carico tributario, procede al Censimento dell’intero territorio comunale per l’individuazione di tutti gli impianti di pubblicità esistenti, delle occupazioni e del controllo di spazi ed aree pubbliche (passi carrabili)».

Quindi si informa i cittadini «che la Società SO.GE.R.T. S.p.a. sta dando avvio ai lavori censuari su tutto il territorio Comunale, con relativa individuazione di tutti gli impianti di pubblicità esistenti e la gestione degli stessi (tabelle, tabelloni, insegne, striscioni), e occupazioni spazi del suolo pubblico. Nel rammentare che tali operazioni sono di estremo beneficio ed interesse per l’intera collettività, si invita alla massima collaborazione al fine di facilitare le operazioni di rilevamento e/o reperimento delle informazioni richieste».

Viene anche comunicato: «Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi presso i nostri uffici siti in presso la casa comunale nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00. L’Ufficio potrà essere contattato al numero 0813332985 ovvero a mezzo mail all’indirizzo: forio@sogert.it».

Non resta che verificare il grado di collaborazione e gli esiti del censimento.