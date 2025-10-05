Forio, blackout a macchia di leopardo: corrente tornata in alcune zone, persistono i disagi in altre

Situazione ancora incerta a Forio, dove dalla mattinata di oggi si registrano interruzioni della fornitura elettrica. Il guasto, probabilmente legato al maltempo che ha colpito l’isola, ha lasciato senza energia diverse aree del territorio comunale.
Dalle 9.30 sono arrivate numerose segnalazioni al Servizio Elettrico Nazionale, che ha inviato le squadre di tecnici per individuare e risolvere il problema. Nel corso della mattinata la corrente è stata ripristinata in alcune zone, ma in altre permangono ancora disagi e interruzioni.
