Forio Basket, oggi assemblea pubblica. C’è ancora una possibilità per sognare da “B”

Dopo un’annata contro tutti, il Forio Basket c’è ancora e la palla risuona, forte, sul parquet. Nonostante il poco preavviso, questa sera, alle ore 19.30 presso l’Antica Libreria Mattera, Vito Iacono ha convocato un’assemblea pubblica per provare a sognare ancora sotto canestro. Questa sera, alle 19.30, presso l’Antica Libreria Mattera si terrà un’assemblea pubblica.

“Il futuro del Forio Basket – scrive Iacono – non può prescindere da un progetto condiviso con le diverse realtà cestistiche dell’isola d’Ischia. Ci sono tanti talenti da valorizzare, sui quali lavorare ed è giusto che si faccia sistema. Gli appassionati di Sport e di Pallacanestro, gli antichi ed i giovani dirigenti, la grande Comunità del Forio Basket, della Cestistica Ischia e della Isolaverde Basket sono invitati a partecipare per intraprendere una interlocuzione proficua per tutto il movimento cestistico dell’isola d’Ischia nel rispetto delle giuste e necessarie autonomie che non saranno toccate da un progetto tecnico ed organizzativo comune solo per alcuni campionati”.

“Ci scusiamo per il ritardo nella convocazione – precisa Iascono e annuncia – dovuta ad una impellente scadenza in ordine alla possibilità di iscriversi come squadra riserva al campionato di serie B!!!



E’ ancora Iacono che, poi, chiarisce: “Per quanto mi riguarda ci sarò, nei limiti degli impegni di lavoro e della famiglia che saranno prioritari!!! La speranza è che grandi personalità e personaggi della nostra Storia, come Tonino Pone, Nick Gallo, Patrizia, Clelia, Roberto, Carmine, Santino, ritornino a svolgere un ruolo da protagonista. La speranza è che alla luce del grande entusiasmo e dell’ottimo lavoro svolto anche nel settore giovanile e del minibasket da Francesco Russo, per il quale stiamo lavorando perché ritorni, Francesco Iacono, Francesco Di Meglio, Manuel Monti e gli altri, il palazzetto possa continuare ad essere il luogo del divertimento per tanti nostri bimbi e giovani!!! Poi si tratta di formare uomini e piccoli campioni, fargli fare esperienza in B o in C Gold o in qualsiasi categoria alla quale dovessimo decidere di partecipare, dagli guide tecniche all’altezza dei loro talenti per farli crescere favorendo la partecipazione a campionati giovanili di livello evitando di “emigrare” per vedere soddisfatte le proprie ambizioni.”