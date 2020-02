Forio Basket, grandi insidie ad Isernia La Cestistica fa visita al Torregreco

In questo fine settimana tornano in campo le isolane del basket. Infatti, in Serie C Gold, il Forio Basket capolista – dopo il successo ottenuto contro la Pallacanestro Salerno fra le “mura amiche” del PalaErrico di Pozzuoli – se la dovrà vedere in trasferta, per il terzo turno di ritorno. La squadra di coach Luigi Iovino dovrà scendere in campo domani pomeriggio alle 16:30 nel Palazzetto dello Sport di Isernia, casa de Il Globo. I molisani, non posizionati benissimo in classifica, sono reduci dalla sconfitta in casa del P. B. Catanzaro. Turno tosto, invece, per l’altra capolista del girone, l’Angri, che farà visita al Pallacanestro Salerno: il Forio Basket potrebbe approfittarne.

In Serie D, inoltre, la Cestistica Ischia sarà impegnata in trasferta. Dopo la splendida vittoria all’overtime contro la corazzata Pol2000 Portici (alla Sogliuzzo sarà ricordato per chissà quanto il canestro a fil di sirena di Russelli), la squadra del presidente Maria D’Abundo sarà impegnata domani pomeriggio alla tensostruttura La Salle di Torre del Greco alle 16:30, contro lo Sporting Torregreco. I padroni di casa, a metà classifica (la Cestistica è quarta a 4 punti dalla vetta), sono reduci dal successo a Casapulla.