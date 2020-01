Forio Basket, è big-match in casa di Angri Cestistica Ischia, a Caserta per i play off

Ecco il week end, quindi tornano in campo le isolane del basket. Infatti, in Serie C Gold, il Forio Basket capolista solitario avrà un altor impegno piuttosto duro, forse il più duro. Domani pomeriggio, alle 16:30 per il 12° turno (1° di ritorno), i foriani dovranno vedersela contro l’Angri Pallacanestro nel PalaSport della cittadina salernitana. Il Forio Basket, nelle scorse ore – dopo aver salutato Martin Gandoy – ha riabbracciato lo svedese Jacob Johansson, grande protagonista della cavalcata vincente in Serie C Silver della passata stagione. Gli uomini di Luigi Iovino vengono dal successo casalingo (al PalaErrico di Pozzuoli) contro Cercola, mentre Angri ha battuto in casa il Planet Basket Catanzaro. Un successo darebbe a Di Napoli & co la prima vera fuga della stagione.

Umore non altissimo per la Cestistica Ischia, che oggi pomeriggio si troverà a sfidare l’ENSI Caserta. Il match è valido per il 14° turno del girone A di Serie D e si giocherà alle 16:30 nel PalaSport del capoluogo campano. Russelli & co sono reduci dalla sconfitta per 88-85 in casa del Virtus Piscinola: la gara, giocata mercoledì sera, era un recupero del 12° turno (1° di ritorno), non ha consentito alla Cestistica di agganciare la vetta della classifica. I casertani vengono dalla sconfitta a Casapulla (66-47).