Forio Basket. Carone: «Tutti insieme verso la salvezza»

Un’altra trasferta tosta, anzi tostissima. Il Forio Basket si compatta attorno a Titto Carone, nuovo head coach dopo l’esonero di Marinelli e spera presto di invertire la rotta prima che sia troppo tardi. Sei le partite ancora da giocare. I biancorossi oggi alle 16.15 saranno di scena a Ruvo di Puglia, capace di sbancare Bisceglie con una grande rimonta ma soprattutto un 9-25 nell’ultimo periodo. Una partita sulla carta dal pronostico chiuso, a patto che il Forio ritorni quello di inizio campionato. Alla vigilia della difficile trasferta nella Murgia barese, attraverso una videoconferenza, il patron Vito Iacono ha fatto il punto della situazione, presentando al contempo Carone. «Il nostro obiettivo resta la salvezza evitando i play-out – attacca Iacono –.

A Reggio Calabria giocammo una gara gagliarda, poi domenica scorsa in casa con l’Arechi fu una gara strana, nata storta. Al netto di qualche infortunio, possiamo fare bene. Ritorneremo sul mercato perché crediamo che questo gruppo possa risollevarsi, magari dando maggiore fiducia agli under che vengono da storie importanti. Approfitto per chiamare all’appello tifosi, sportivi e appassionati affinché rinasca l’entusiasmo».

L’affondo di Iacono sul mondo che ruota attorno al campionato è pesante: «La Serie B è dura, nasconde delle situazioni che in qualità di delegato Coni ho già provveduto a denunciare, sia al presidente Petrucci che a chi di dovere. Dietro al paravento del professionismo, a determinate regole, la B non esprime al meglio i valori dello sport. Tanti gli episodi e gli atteggiamenti di sciacallaggio da parte di procuratori e giocatori. A volte si creano episodi vergognosi. Abbiamo cercato di fare salvi i principi ed i valori. Chi continuerà avrà quanto gli spetta, può stare tranquillo».

Fatta la premessa, Iacono ha presentato Titto Carone «che insieme a tutto lo staff cercherà di raggiungere l’obiettivo ma è chiaro che tutto dipende dalla voglia che riusciremo a trasmettere ai giocatori. Il cambio di allenatore di solito è uno sprone, uno stimolo in più per la squadra. In bocca a lupo a Titto».

Carone è a Forio dal giorno del primo allenamento. Conosce tutto e tutti e questo per lui può essere un vantaggio. «Voglio ringraziare la società per avermi dato questa opportunità. Come ha detto il presidente, è un momento difficile – spiega il coach barese –. Dobbiamo migliorare per raggiungere la salvezza, in qualsiasi modo. Nel caso in cui dovessimo disputare i play-out, comunque saremo chiamati a batterci per salvare la B che è un patrimonio di Forio. L’unico pensiero è quello di arrivare alla salvezza. Sono sicuro che questo gruppo possa riuscirci con un buon approccio e una dedizione al lavoro».

Vito Iacono sottolinea come «sia il vecchio allenatore che gli stessi giocatori spesso siano stati aggrediti dalla stampa, è mio dovere difendere i tesserati ma sappiamo che Gaetano è un passionale, un estimatore di Carone, evidenziando a più riprese di aver fatto bene nel periodo di assenza di Marinelli. Cercheremo di far sentire al massimo la fiducia verso il nuovo allenatore, mettendogli a disposizione un paio di giocatori». Iacono conferma di aver fatto richiesta al comune di Ischia per usufruire del palazzetto “Taglialatela” non appena sarà installato il parquet per giocare davanti al pubblico. «La squadra finora ha dato pochi segnali di riscatto, l’assenza di pubblico sarà una motivazione. Con Carone – ha aggiunto Iacono – il gruppo ha mostrato di avere grande affiatamento, siamo vicini al nuovo coach. In caso di salvezza sicuramente sarà confermata la guida tecnica. L’importante è capire che la B deve essere funzionale ad un movimento che parte dal basso e non dev’essere fine a se stessa».

Il coach conclude sottolineando che «il nuovo Forio deve essere unito, andando in campo in un determinato modo, seguendo poche idee ma molto chiare. Non avremo velleità di inventare. Ci vuole dedizione al lavoro, pronti anche a modificare qualcosa. Una cosa che servirà tanto è l’apporto del pubblico e dei tifosi che possano starci vicino per creare una sinergia, per ottenere dei risultati importanti. Cercheremo di giocare in maniera più aggressiva, dinamica e veloce e spero che questo atteggiamento esalti il nostro pubblico».

RECUPERO 19a: Ragusa- Agrigento 77-74

26a GIORNATA: V.Arechi Salerno-F.Torrenova; Agrigento-Bava Pozzuoli; Virtus Kleb Ragusa-Meta Formia; Geko PSA S.Antimo-P.Viola Reggio Calabria; Ruvo di Puglia-Forio Basket; Del.Fes Avellino-Molfetta; Monopoli-Lions Basket Bisceglie; CJ Basket Taranto-BPC Virtus Cassino.

CLASSIFICA GIR. D: Agrigento 44 (22-3), Ruvo di Puglia 34 (17-8); Ragusa 32 (16-9), Lions B.Bisceglie 32 (16-7); V.Arechi Salerno 30 (15-9); CJ Basket Taranto 30 (15-10); F.Torrenova 30 (15-10); Sant’Antimo 28 (14-11); P.Viola Reggio Calabria 26 (13-12); P.Molfetta 20 (10-14); Bava Pozzuoli 18 (9-15); Virtus Cassino 18 (9-16); Monopoli 16 (8-16); Forio Basket 16 (8-16); Del.Fes Avellino 14 (7-16); Meta Formia 2 (1-23).