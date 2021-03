Forio Basket avanti nonostante tutto

«Andiamo avanti nonostante tutto, in un momento particolarmente difficile sotto tutti i punti di vista», Si può tradurre in poche battute l’intervento social del presidente Vito Iacono alla vigilia della prima stagionale in programma oggi alle 14.30 in casa del Vis Reggio Calabria che negli ultimi giorni ha completato il roster con elemento di una se non due categorie superiori. «A Reggio di Calabria ovviamente sarò con i ragazzi a loro fianco, anche per le grandi difficoltà logistiche, a reperire i necessari mezzi per raggiungere il luogo di destinazione della trasferta – spiega Iacono – e dopo i tanti no a darci una mano per la trasferta, in alcuni casi piccole miserie umane assolutamente inconciliabili per i tempi che viviamo, ringraziando Angelo del Residence “La Rosa” e Gaetano di Lustro per la loro consueta grande disponibilità». Ostacoli dettati dai tempi che corrono. «Inizia una nuova avventura. Siamo tornati in campo meno di dieci giorni fa, avremmo preferito non iniziare ritenendo il momento particolare con la curva dei contagi in crescita e la campagna vaccinale che stenta a decollare – ha proseguito il presidente biancorosso –. Pensavo fossero queste le priorità per il Paese. Ed invece nonostante le diverse richieste alle autorità sportive e civili di verificare la opportunità di iniziare, oggi siamo costretti ad una trasferta complicata, a stare due giorni lontani da casa per una partita di basket. Ed il tutto nella indifferenza di molti. Certo potevamo decidere di non iscriverci rinunciando però ad anni di sacrifici, a risultati sportivi conquistati con passione, e non ci sembrava giusto. Testimoniamo anche così con una partita di basket che vale la pena lottare anche per vedersi riconosciuti i meriti sportivi ed il diritto allo Sport che inteso nella sua accezione più autentica è anche diritto alla salute, a crescere, ad essere giovani, a divertirsi. Trasferta difficile, la prima partita dopo oltre un anno di inattività, a differenza di tutte le altre squadre, senza una preparazione adeguata, senza un’amichevole. Abbiamo cercato di allestire un roster che compensi un po’ di criticità, sperando che, strada facendo, sapremmo conquistare le giuste attenzioni ed il necessario supporto, oltre ovviamente gli auspicati risultati sportivi, che magari tarderanno ad arrivare per il tempo necessario di allenarci regolarmente, di stare insieme, di conoscerci. Ma non disperiamo: il Forio Basket ci ha abituato alle imprese impossibili. Almeno ci tocca provarci! Giocheremo pensando a quelli che soffrono, alle tante, troppe vittime della pandemia – conclude Vito Iacono – giocheremo per attestare principi, valore e diritti di tutti e per tutti! Buon campionato a tutti! E W lo Sport!».

ARRIVA CAPEZZA – Domenico Capezza, ala-guardia (1,86), è l’ultimo tassello del Forio Basket. Coach Iovino può avere un’alternativa in più. Capezza nella scorsa stagione ha militato nel Cercola, sempre in C Gold. A livello giovanile, cinque anni fa fu convocato per la rappresentativa campana per il Torneo delle Regioni. Il giocatore giunge in prestito dalla Cestistica Ischia che il club biancorosso ha ringraziato sul proprio canale ufficiale.

GRAN BATTAGLIA – Per la gara in terra calabrese, tutti a disposizione di coach Iovino tranne l’infortunato Nicolella. La Vis Reggio parte leggermente favorita perché ha qualche giorno di preparazione in più nelle gambe, oltre ad un organico di tutto rispetto. Sotto le plance si annuncia il duello tra Markovic e il coloured reggino Adama Ba.

ARBITRI – La gara del “Botteghelle” (14.30) sarà diretta da Christian Cozzoli di Lamezia Terme e Matteo Migliaccio di Catanzaro.

1a GIORNATA Gir. A: Forio Basket-Miwa Energia Benevento rinv. (rec. 03/04); Basket Club Irpinia-Vis Reggio Calabria rinv. (rec. 02/04); riposava New Basket Caserta.

2a GIORNATA Gir. A: Vis Reggio Calabria-Forio Basket (oggi 14.30); Miwa Energia Benevento-New Basket Caserta (oggi 1800); riposa Basket C.Irpinia.