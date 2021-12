Forio Basket, arrivano due rinforzi

Il Forio Basket corre ai ripari. Le tre sconfitte consecutive cominciano a pesare. I biancorossi, nel giro di un mese, sono passati dal quarto posto alla parte sinistra della classifica, in zona play-out. La classifica corta è impietosa. Dieci punti dopo dodici giornate non sono male per una neopromossa che però ha un trend negativo da invertire con un roster insufficiente per riprendere quota in maniera ottimale.

La squadra foriana ha perso un giocatore che stava letteralmente “decollando” come l’ala-play Arienti e soprattutto Hadzic, uomo di qualità ed esperienza sotto le plance (domenica di sicuro non sarà in campo, se ne riparlerà alla ripresa il 9 gennaio).

Se aggiungiamo che da due settimane l’argentino Caceres stringe i denti a causa di un problema al ginocchio, ecco che il quadro a tinte fosche è completo. All’allenamento previsto per stamattina ci sarà ShadiNasea, italo egiziano, classe 2001, un’ala-ala grande che può far rifiatare qualche compagno che finora non ha potuto accomodarsi in panchina se non per qualche breve momento. Il presidente Vito Iacono si è reso conto che un paio di innesti erano necessari ed è in trattativa per un play-guardia Pesaro, tra i migliori marcatori della C Gold locale.

COACH MARINELLI – Nonostante le difficoltà tecniche, in casa foriana si era fiduciosi in un riscatto domenica scorsa ad Avellino ma è proprio al “Pala Del Mauro” che è arrivata la più brutta prestazione stagionale del Forio. «La sconfitta di domenica non è giustificabile come le altre? Probabilmente è così. Loro avevamo fame, sulla carta era una partita abbordabile – dice coach Marinelli –. Le assenze alla lunga si fanno sentire. Quando ti alleni in sei o in sette, non ti alleni mai cinque contro cinque… Abbiamo la necessità di puntellare il roster. Se più avanti ci fosse l’occasione per arrivare a qualche profilo di cui necessitiamo, si potrebbero fare delle valutazioni». In B si può fare un solo acquisto nel girone di ritorno. Per gli under il mercato invece è sempre aperto.

ARRIVA LA CAPOLISTA– Domenica al palazzetto del Casale più che una impresa ci vorrà un miracolo. Ma di quelli memorabili, da far scomodare il Santo patrono di Forio in persona. Infatti arriverà l’Agrigento, grande favorito della vigilia, che è partito in sordina ma che ha vinto tutte le ultime otto partite. Pensate che la squadra si allenerà venerdì e sabato a Pozzuoli e poi la domenica mattina raggiungerà Ischia. Un livello di professionalità da massima serie, altro che B Old Wild West. Una differenza tecnica e di budget che si può colmare soltanto con una prestazione monstre di Milosevic e compagni.

LA COPPA DELLA “B”– Intanto l’altro ieri il Forio Basket, nell’ambito del “Gran Gala” del basket campano, svoltosi a Napoli, ha ritirato la coppa per la vittoria dello scorso campionato di C Gold. Francesco Iacono ha portato a casa il trofeo del Forio che, al pari delle Blue Lizard Capri, ha riportato le maggiori isole del Golfo di Napoli in un campionato nazionale. Un piccolo ma significativo riconoscimento del lavoro che da anni sta svolgendo la famiglia Iacono e tutti gli appassionati che contribuiscono alle sorti del Forio Basket. Purtroppo l’amministrazione comunale continua a fare orecchie da mercante e la squadra di questo passo sarà costretta a giocare tutte le restanti gare interne a porte chiuse.