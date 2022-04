Forio Basket, allarme bianco-rosso

Un’altra occasione persa. Altri due punti assaporati, quasi toccati con mano, ma sfumati sul più bello. Ormai abbiamo perso il conto delle partite combattute ma perse dal Forio Basket negli ultimissimi secondi. Senza Grilli (ormai un ex), col fantasmatico Antonaci che era e resta un mistero del roster biancorosso, in questa lunga trasferta il Forio si è retto sulla giornata positiva di Milosevic, mentre il solito Hadzic ha fatto quel che ha potuto in un contesto povero di alternative.

A Reggio Calabria è arrivato un altro scivolone. Aumenta il rammarico per un’altra occasione persa perché si erano creati tutti i presupposti per piazzare il colpo che sarebbe servito più al morale che alla classifica, anche se di questi tempi due punti sono come oro colato. Ormai la squadra di Marinelli è in discesa libera. La bella vittoria dell’andata resta uno sbiadito ricordo.

ZONA “CALDA” – Se fino a gennaio parlavamo di zona play-off, da un mese e mezzo l’attenzione è esclusivamente rivolta alla zona retrocessione. Ultima e penultima alla fine della stagione retrocedono in C Gold. Le squadre classificate dal 12° al 15° posto accedono ai play-out, al meglio delle 5 gare (gara 1, 2 e 5 in casa della squadra con il miglior piazzamento), con i seguenti abbinamenti all’interno dei singoli gironi: 12a-15a, 13a-14a. Le vincenti delle otto serie play-out (due per girone) ottengono la permanenza in Serie B. Tra le otto perdenti, le quattro con la peggiore classifica in stagione regolare retrocedono in C Gold. Le quattro perdenti dei play-out con la migliore classifica disputano un concentramento nazionale in campo neutro che determina ulteriori tre retrocessioni. Le retrocesse in Serie C Gold nel computo dei quattro gironi sono in tutto 11.

LA GIORNATA – Nettissima affermazione del Ruvo di Puglia in casa contro il Meta Formia. Ruvo chiude nei primi dieci minuti (34-12 il parziale) la gara interna contro Formia (Niccolò Lurini 22) e raggiunge così al secondo posto la ferma Bisceglie. Nelle fila dei pugliesi 21 punti di Riccardo Bartolozzi (8/12 dal campo) e 20 di Gianni Cantagalli (6/8 da tre). Il big match di questo girone vede la ventesima affermazione consecutiva per la capolista Agrigento che espugna il campo finora inviolato di una Sant’Antimo (Roberto Aggio 11) che riesce a restare in partita per due quarti e mezzo quando avviene l’allungo decisivo dei siciliani trascinati da Alessandro Grande (18). Oltre all’ottima difesa, da sottolineare per i primi della classe l’ottima percentuale dalla grande distanza (42%) e la netta affermazione nella lotta per i rimbalzi (31-41). Rinviate Lions Bisceglie-V.Arechi Salerno (al 21 aprile) e Lapietra Monopoli-Del.Fes Avellino (a data da destinarsi). Colpo a sorpresa della Virtus Pozzuoli che va a vincere a Ragusa al termine di una gara molto equilibrata grazie a due tiri liberi a pochi secondi dalla fine messi a segno dal top scorer del match Antonio Gallo (22). Per i siciliani, che scivolano in settima posizione, 20 punti e 14 rimbalzi di Paolo Rotondo. Torna al successo, dopo tre sconfitte consecutive, la Molfetta di un ottimo Francesco Villa (22 con 6/10 da tre) che batte una deludente Cassino (Federico Lestini 13) ribaltando anche il -8 della gara di andata e facendo così un piccolo ma importante passo verso la salvezza. Allunga nettamente nel finale Taranto che conferma l’ottimo momento di forma (quinta vittoria nelle ultime sei gare) e balza al quarto posto grazie al successo, propiziato in particolare da un Riziero Ponziani da 19 punti e 11 rimbalzi, nella sfida diretta contro Torrenova (Sebastiano Perin 16 con 2/2 da due e 4/4 da tre).