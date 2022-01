Forio Basket, a vincere male non c’è gusto

Gaetano Di Meglio | Il terzo tempo di Grilli e il tiro dalla lunga distanza che centra la retina all’ultimo secondo e regala la vittoria al Forio Basket non può e non deve essere il motivo per non guardare più alla brutta gara giocata ieri al Pala Casale.

La squadra di Marinelli continua ad essere una squadra senza una testa, senza una visione e, purtroppo, senza un cuore. Per troppi, lunghi, tratti della partita sempre che in campo si giochi a “sciatteria”. Palle perse, tiri assurdi, palleggi fermati senza un motivo, attacchi confusionali, rimbalzi come opzioni casuali e ripartenze che non esistono più.

Non si può e non si deve sopportare tutto questo perché è ingiusto per tutti. E nessuno lo merita, neanche i giocatori in campo. Non voglio credere che Antonaci e Caceres più di quello non possono dare o devono consentire ad un Rotondo di questi di fare quello che ha fatto sotto canestro.

Abbiamo bisogno, in verità vogliamo, una squadra che ci metta il cuore. Anche se questo nella pallacanestro non sempre basta. Quando dall’altro lato hai una squadra che su 75 punti 30 li segna dalla distanza, ti rendi conto che solo il cuore e le gambe non bastano.

Forio ha tirato dai 3 punti 23 volte. Ha fatto centro 5 volte. Orsini non era in giornata e Ciarpella non può continuare a portare palla a desta con la sinistra. Così come non è possibile che nessuno alzi la testa, che nessuno guardi avanti e che il Forio non giochi con una sola ripartenza. Quella sola volta che il ribaltamento di campo è stato alla fine dei 3 passaggi, Hadzic dall’angolino ha trovato la retina da 3 punti. Quante palle perse sotto canestro? Rotondo segna 11 punti girandosi sulle spalle di Antonaci e Hadzic con troppa facilità. Stefanini, Chessari e Da Campo trovano tutto il tempo per prendere la mira, piedi a terra e fare centro dalla lunga distanza. Non va bene. Non va bene giocare senza un’idea, senza uno schema, senza un ordine. Mi verrebbe da suggerire a Vito Iacono di lasciare la fase di attacco a Titto Carrone e la difesa a Marinelli. Guardando al cammino in Serie B è sempre più evidente questo Forio double face.

Con Marinelli out causa Covid abbiamo visto un Forio che sapeva attaccare, che giocava con lucidità e che affrontava gli avversari con la determinazione giusta che serviva a superare anche le assenze pesanti. Dal rientro di Marinelli, sembra essersi spenta la fiamma e la luce di quelle gare. È vero, non tutte vinte, ma tutte giocate con intensità e con determinazione.

Questo Forio a cui manca un vero play (ieri Orsini e Ciarpella si sono dati il cambio ma senza incidere sulla gara), non può contare su Daniele Grilli e Damir Hadzic (in due, ieri, 51 punti su 78) ma deve iniziare a muoversi da squadra. Proprio come aveva impostato Titto Carrone. Chissà, forse è solo un’impressione di chi scrive. O è solo il risultato dall’assenza di Arienti.