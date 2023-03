Forio, bandita la gara per la messa in sicurezza delle strade

Nel 2021 l’Amministrazione comunale di Forio aveva deciso di avviare il progetto per la messa in sicurezza di alcune strade che versavano in grave stato di dissesto. Il progetto definitivo esecutivo era stato redatto dal geom. Dario Amoroso, dipendente del I Settore, e denominato “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di varie strade comunali”. La Giunta lo aveva approvato ad ottobre 2021, nominando rup il responsabile del Settore VII arch. Nicola Regine.

Le strade individuate per gli interventi erano: Via II Battaglino (frazione Panza); Via Provinciale Panza (tratto a partire dal negozio idraulica “G. Regine”; Via Bocca (tratto compreso tra la chiesa di San Domenico e l’incrocio con la Via Provinciale Panza); Traversa in via Provinciale Panza (in prossimità del distributore di benzina); Via Casa D’Ascia; Via Calosirto.

E’ trascorso del tempo e intanto il dissesto si è di sicuro ulteriormente aggravato. Adesso, nella imminenza delle elezioni, il rup Regine ha finalmente proposto al dirigente del I Settore arch. Marco Raia l’indizione della gara mediante determina a contrarre.

Raia ha dunque proceduto ad indire la gara d’appalto, che sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del Comune mediante procedura aperta con il criterio qualità/prezzo sull’importo base di 227.839,20 oltre oneri per la sicurezza ed Iva.