Forio, bandita la gara per i lavori allo stadio “Calise”

Il Comune di Forio ha bandito la gara d’appalto per la realizzazione del primo stralcio funzionale dei lavori di ammodernamento con aumento della capienza della tribuna dello stadio “Salvatore Calise”. Un intervento del costo di 1.255.226 euro finanziato contraendo un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, in base a quanto previsto dal Bando Sport Missione Comune 2023 – Provvista BEI.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica “TuttoGare” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo base di 840.504,41 euro.

Il bando indica gli interventi da eseguire: sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore per il miglioramento di efficientamento energetico; fornitura e posa in opera di 2 tribune in acciaio prefabbricato, una delle quali andrà a sostituire la presente gradinata; installazione di fari a led posizionati sulle preesistenti di torri faro del campo ed un nuovo impianto elettrico.

La durata dei lavori è prevista in 180 giorni.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 9.00 del 25 marzo e le buste saranno aperte alle ore 16.00 dello stesso giorno.

Rup è il dott. Vincenzo Rando.