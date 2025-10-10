sabato, Ottobre 11, 2025
type here...
APERTURAForio

Forio, bancomat delle Poste fuori uso da settimane: cittadini e turisti allo stremo

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Enza Sferratore | L’Ufficio Postale di Forio è al centro di una crescente e giustificata indignazione. Da diverse settimane, il terminale Bancomat (ATM) esterno è fuori servizio, un disservizio prolungato che sta creando gravi disagi e un inaccettabile sovraccarico per l’intera comunità. Non si tratta più di un semplice inconveniente, ma di una negligenza che paralizza un servizio essenziale.

L’anomala durata del guasto costringe residenti e, in particolare, la fascia più vulnerabile della popolazione — come gli anziani e chi non ha dimestichezza con sportelli bancari alternativi — a lunghe e forzate trasferte verso altri comuni. Il problema si riversa anche all’interno dell’Ufficio Postale: il dirottamento delle operazioni di prelievo agli sportelli interni sta generando code estenuanti e un sovraccarico di lavoro insostenibile per il personale.

Questo disservizio si traduce in un danno economico e d’immagine non trascurabile per Forio. In un’area a vocazione spiccatamente turistica, la mancanza di un punto di erogazione di contante fondamentale rappresenta un fattore di scoraggiamento e una pessima cartolina per i visitatori, proprio mentre la stagione turistica è ancora nel vivo.

È inaccettabile che un servizio di tale importanza strategica, cruciale per l’economia quotidiana e l’assistenza ai cittadini, resti inattivo per un periodo così esteso.
Si esige ora, senza ulteriori ritardi, un intervento immediato e risolutivo. Chi di dovere è chiamato a fornire spiegazioni e ad adottare misure urgenti per ripristinare la piena funzionalità del Bancomat. La pazienza dei cittadini di Forio è esaurita.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos