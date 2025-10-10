Forio, bancomat delle Poste fuori uso da settimane: cittadini e turisti allo stremo

Enza Sferratore | L’Ufficio Postale di Forio è al centro di una crescente e giustificata indignazione. Da diverse settimane, il terminale Bancomat (ATM) esterno è fuori servizio, un disservizio prolungato che sta creando gravi disagi e un inaccettabile sovraccarico per l’intera comunità. Non si tratta più di un semplice inconveniente, ma di una negligenza che paralizza un servizio essenziale.

L’anomala durata del guasto costringe residenti e, in particolare, la fascia più vulnerabile della popolazione — come gli anziani e chi non ha dimestichezza con sportelli bancari alternativi — a lunghe e forzate trasferte verso altri comuni. Il problema si riversa anche all’interno dell’Ufficio Postale: il dirottamento delle operazioni di prelievo agli sportelli interni sta generando code estenuanti e un sovraccarico di lavoro insostenibile per il personale.

Questo disservizio si traduce in un danno economico e d’immagine non trascurabile per Forio. In un’area a vocazione spiccatamente turistica, la mancanza di un punto di erogazione di contante fondamentale rappresenta un fattore di scoraggiamento e una pessima cartolina per i visitatori, proprio mentre la stagione turistica è ancora nel vivo.

È inaccettabile che un servizio di tale importanza strategica, cruciale per l’economia quotidiana e l’assistenza ai cittadini, resti inattivo per un periodo così esteso.

Si esige ora, senza ulteriori ritardi, un intervento immediato e risolutivo. Chi di dovere è chiamato a fornire spiegazioni e ad adottare misure urgenti per ripristinare la piena funzionalità del Bancomat. La pazienza dei cittadini di Forio è esaurita.