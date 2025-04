Forio, bambino aggredito sul corso nel giorno del suo compleanno: “Siamo un paese in mano ai ragazzini”

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni, aggredito da un coetaneo più grande sul centralissimo corso di Forio. A raccontare l’episodio è la madre del piccolo, ancora scossa per quanto accaduto.

“Era il suo compleanno, stavamo passeggiando insieme – racconta – e si era allontanato di appena cinque metri da me, quando è stato aggredito da un ragazzino di circa 12 anni. Il motivo? Rubargli un euro.”

Un gesto brutale e incomprensibile, che ha scosso la comunità. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, al momento non è stato ancora possibile identificare l’aggressore.

“È successo tutto in pochi istanti – prosegue la mamma – ed è gravissimo che un bambino non possa passeggiare tranquillo nel giorno del suo compleanno. Dovremmo essere il paese dei tramonti, invece siamo diventati un paese dove i ragazzini picchiano per un euro.”

La vicenda ha sollevando interrogativi sul controllo del territorio e sulla presenza crescente di episodi di microcriminalità tra i giovanissimi. E, in maniera più latente, anche una riflessione sul ruolo della famiglia.

Intanto, la famiglia del piccolo chiede giustizia e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: “Non possiamo più voltare lo sguardo. Serve protezione per i nostri figli e più presenza in strada. Non possiamo lasciare che il nostro paese finisca in mano a dei bulli di dodici anni.”