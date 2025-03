Forio, autorizzazione paesaggistica per la mensa al “Balsofiore”

Mentre non si sopiscono le polemiche sull’attuale gestione e organizzazione della mensa scolastica al “Balsofiore” e si susseguono i “colpi di scena”, va avanti il progetto del Comune per dotare il plesso di una mensa interna. Già a settembre scorso la Giunta aveva approvato il Documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento “Ampliamento del plesso scolastico Luca Balsofiore Forio per la realizzazione della mensa scolastica”, redatto dall’allora responsabile del Settore VIII arch. Marco Raia. Un ulteriore progetto per un plesso il cui cantiere pure è balzato agli onori delle cronache dopo il blitz del pool interforze che ad ottobre scorso aveva bloccato i lavori.

Il progetto esecutivo è stato poi redatto dall’arch. Marco Savinelli. L’intervento, finanziato con 816.000 euro nell’ambito del Pnrr, mira a creare nuovi spazi che nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale dovranno permettere una maggiore flessibilità organizzativa.

Ebbene, ora il progetto è stato anche corredato della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal responsabile del Settore V arch. Giampiero Lamonica, competente anche alla tutela paesaggistica.

Lamonica, dopo aver rilevato che l’intervento ricade in zona R.U.A., P.I. e P.I.R. del P.T.P., analizzati i grafici e la documentazione allegata, ha concluso che «gli interventi realizzati appaiono compatibili con i caratteri di pregio paesaggistico-ambientale della zona e del contesto edilizio esistente, in quanto gli stessi: non costituiscono ostacolo o limitazione per le visuali panoramiche godibili dai punti di belvedere accessibili al pubblico e dalle strade pubbliche; non costituiscono elemento detrattore del valore di panoramicità del sito e del contesto; non determinano alterazioni dell’area sotto il profilo orografico e l’assetto idrogeologico originario del sito; non comportano alterazione né compromissione dei caratteri tipologici e figurativi dei manufatti sotto l’aspetto estetico e tradizionale; non costituiscono organismo in contrasto, per materiali e tipologia edilizia, con le caratteristiche ambientali del contesto».

Richiama quindi la relazione istruttoria in materia urbanistico-edilizia a firma del responsabile del Settore VII, il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio e la relazione tecnica a firma dell’allora responsabile Tutela Paesaggio, arch. Marco Raia, contenente proposta favorevole. La pratica è stata trasferita alla Soprintendenza BB.CC.AA. dell’Area Metropolitana di Napoli (evidentemente non il 23/08/2021 come indicato in determina…) per l’acquisizione del relativo parere e la Soprintendenza agli inizi di questo mese ha espresso parere endoprocedimentale per la realizzazione delle opere.

Di qui il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte di Lamonica per il progetto di realizzazione della mensa al “Balsofiore”.