Forio. Assistenza a Rando per l’Iva, spesa di oltre 8mila euro annui

A marzo scorso, il Comune di Forio aveva conferito l’ennesimo incarico esterno relativo agli adempimenti contabili e fiscali. Infatti tra le varie incombenze che la normativa vigente impone ai Comuni, c’è la tenuta delle scritture contabili Iva per una serie di attività. Nel caso Forio, come evidenzia il responsabile del III Settore Finanziario Vincenzo Rando, le attività rilevanti al fine dell’applicazione dell’Iva sono la gestione diretta delle strisce blu, delle lampade votive, della raccolta differenziata e la gestione degli impianti sportivi. Dunque occorre tenere «una contabilità consistente nella gestione dei registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo».

Un compito evidentemente troppo arduo anche per l’esperto Rando, come egli stesso spiegava per giustificare la decisione di incaricare un professionista esterno: «Dato atto inoltre che tale gestione risulta essere altamente complessa per chi ha sempre gestito una contabilità pubblicistica e con pochissime competenze in materia di contabilità privata, con il rischio di prestare il fianco ad errori ed omissioni che spesso sfociano in sanzioni fonti, tra l’altro di danno economico per l’ente e di responsabilità erariale».

Per evitare tali rischi, aveva deciso di farsi affiancare da un professionista esperto che si occupi di una serie di adempimenti, come la tenuta della contabilità separata per attività commerciali; Modello Unico e modello Irap con determinazione delle imposte dovute sulle attività commerciali, assistenza fiscale per organizzazione contabilità e così via. Consegnando poi al Comune le relative comunicazioni e modelli dichiarativi.

Ebbene, a marzo come detto era stato incaricato il dott. Paolo Di Sarno con studio a Forio. L’incarico di assistenza durerà due anni a partire dallo scorso 1 aprile per un compenso annuo lordo di 8.881,60 euro. In due anni, oltre 17mila euro di spesa.

Il Di Sarno a metà maggio aveva già inviato al Comune la prima fattura, per 2.220,40 euro, che Rando aveva provveduto a liquidare. Adesso ne ha trasmessa una seconda, di uguale importo. E prontamente il responsabile finanziario ha provveduto alla liquidazione.