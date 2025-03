Forio, arriva l’ordinanza “primaverile” per le ZTL

Con l’inizio della primavera arriva la “rituale” ordinanza del comandante della Polizia Municipale di Forio che disciplina le ZTL con le consuete limitazioni e qualche modifica e novità.

L’ing. Giovangiuseppe Iacono richiama «le nuove esigenze di regolamentazione del traffico per cui è necessario procedere ad una regolamentazione delle zone a transito limitato del Comune di Forio, a modifica della precedente ordinanza n. 03/2025» e «considerato che le precedenti esperienze hanno evidenziato gli aspetti che necessitavano di una appropriata miglioria».

Il nuovo provvedimento ordina: «1) Revocare la precedente ordinanza e tutte le autorizzazioni rilasciate e comunque aventi validità fino al 31.12.2024 (vedi Ordinanze precedenti), così come sono da intendersi revocate le autorizzazioni, per il transito nelle ZTL, per il personale medico ai sensi della O.S. n. 36 del 21.02.2008, ovvero le stesse sono da intendersi esclusivamente valevoli per la sosta; 2) Periodo dal 26.03.2025 e sino a nuovo ordine 1. ZTL 1: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, lungo Corso F.sco Regine ed area pertinenziale denominato “di Rosathea”: a) Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro grù; b) Durante l’apertura del Corso è consentita la Sosta Regolamentata 30 min, lungo parte del lato destro del senso di marcia opportunamente segnalato, così come nell’area pertinenziale denominata “di Rosathea”. a. E’ istituito il Divieto di transito 0-24 per mezzi con portata superiore 35 q in Via G. Mazzella dal bivio Nettuno in direzione C.so F.co Regine; b. E’ consentita la sosta in Piazza Maltese, negli appositi stalli delimitati da strisce di colore bianco; c. E’ istituito divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro di C.so Regine, così come su entrambi i lati di via F. ed E. Di Lustro ed in tutta la Piazza Med. D’Oro.

2. ZTL 2: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, lungo Via Di Lustro, Piazza Medaglia D’Oro e via F. Di Lustro: a) Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 02.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro grù; b) Transito consentito dalle ore 12.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, giorni scolastici feriali, per snellire il traffico scolastico in via G. Castellaccio. ZTL 3: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, in via Soccorso e Piazzale Giovanni Paolo II: a) Tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 07.00 e dalle ore 10.00 alle 24.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro gru;

3. E’ istituito per l’area ZTL1 della presente ordinanza, orario di carico e scarico merci nelle fasce orarie: 07-10.30 e 13-16, mentre per la ZTL 2, orario di carico e scarico merci nella fascia oraria: 07 10.30, al fine di consentire adeguata fruibilità delle aree di notevole interesse turistico;

4. E’ istituito il divieto di transito alle biciclette, monopattini, overboard e segway nelle ZTL in orario di interdizione del traffico».

Previste come sempre deroghe per i veicoli guidati da disabili o a loro servizi, per quanto attiene transiti occasionali connessi a manifestazioni civili e/o religiose e a Taxi e NCC, nonché motivi eccezionali opportunamente documentabili. Deroghe valide per tutte le ZTL per i veicoli (con esclusione di ciclomotori e motocicli), dei residenti che posseggono parcheggio interno lungo il Corso F. Regine, Via Sant’Antonio Abate, Via San Giovanni (dall’incrocio con Via Sant’Antonio Abate e fino all’incrocio con Via Vecchia) ed altre stradine intercluse, Piazza Med. D’Oro, via E. e F. Di Lustro e via Soccorso.

In caso di manifestazioni il Corso Francesco Regine così come la altre aree ZTL diventeranno isola pedonale.