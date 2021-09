Forio, arriva la 13ma edizione della Regatta ESCP

Dal 2 al 5Settembre 2021,Forio d’Ischia sarà teatro della 13esima edizione della Regatta ESCP: l’evento velico internazionale della più antica Business School d’Europa. Unica nel suo genere, ESCP BS offre programmi di alta formazione manageriale nelle sedi di Torino, Parigi, Berlino, Londra, Madrid e Varsavia classificandosi costantemente tra le migliori Business School secondo le classifiche annuali del Financial Times.

In seguito al successo delle edizioni precedenti, la manifestazione raggiunge quest’anno i 280 partecipanti provenienti da 32 nazioni. Gli equipaggi saranno formati dagli attuali studenti dei Master e dagli ex alunni, ora alti dirigenti nelle più qualificate aziende, multinazionali, società di consulenza e pubbliche amministrazioni dei cinque continenti. Al loro fianco, saranno impegnati i manager delle Società sponsor che avranno così l’occasione di vivere lo spirito ESCP.

L’evento è nato dalla volontà di consolidare lo spirito di aggregazione che costituisce uno dei punti di forza del percorso formativo dei giovani manager: in azienda, come in regata, ciascun membro dell’equipaggio è fondamentale per competere e vincere.

Le 26 imbarcazioni salperanno dal porto di Forio il Venerdì 3 Settembre, sfidandosi poi in un percorso a triangolo.A seguire, il giorno dopo, 6 imbarcazioni in rappresentanza dei 6 Campus, si affronteranno replicando il modello della tradizionale regata di Oxford vs Cambridge.

Durante i tre giorni, cene, aperitivi, incontri saranno valorizzati da Hotel e Ristoranti dell’incantevole isola di Ischia, celebre per le sue bellezze e virtù.

A mettere la firma sul prestigio dell’evento ci saranno importanti esponenti del mondo manageriale e velico che animeranno sessioni di team building e smart social game. Ciò a testimonianza di come la ricerca della vittoria, la ripartizione dei compiti, la necessità di interpretare al meglio il “campo di regata” per vincere rappresentino solo alcuni aspetti che fanno della vela la metafora perfetta del management.

L’organizzazione è gestita dall’associazione Regatta ESCP, costituita da un team di 20 studenti coordinato da Carolina Mingione, che dichiara “Dopo un anno di stop dovuto al covid-19 e tante difficoltà, dare l’opportunità a così tanti partecipanti provenienti da tutto il mondo, di ritrovarsi nel meraviglioso contesto ischitano con lo spirito di aggregazione che contraddistingue la Regata è la soddisfazione più grande a cui sia io che tutto il Team potessimo aspirare.”

E Flavio Nappi, Napoletano ed ex studente della ESCP BS, ha fondato nel 2008 l’evento sulla base delle esperienze come velista. Oggi imprenditore nell’ecommerce, accoglie con Carolina i partecipanti per far vivere la metafora della vela del Management.

L’evento, sostenuto dal Direttore del campus di Torino, Francesco Rattalino, è anche reso possibile dal supporto delle aziende sponsor quali ad esempio

Enel, Defhouse, Grimaldi Studio Legale, Balocco, Alilauro, Fuoriuso, Gay-Odin, Tresarti, Ekook, MammaPack, Gin Garby, Macula, Flashback Milano, Detailz, che hanno fin da subito creduto nel progetto.