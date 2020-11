Forio, arriva il parquet al Palazzetto dello Sport

Ugo De Rosa | Presto il Palazzetto dello Sport di Forio alla località Casale avrà la nuova pavimentazione in parquet. Un intervento definito di manutenzione straordinaria possibile grazie al finanziamento regionale di 60.000 euro assegnato utilizzando le economie derivanti dall’attuazione del Programma Summer Universiade 2019.

Per la verità il progetto esecutivo redatto dal responsabile del I Settore arch. Marco Raia prevede un importo superiore, pari a 82.778 euro, e dunque la rimanente somma di 22.778 sarà coperta dal co-finanziamento a carico delle casse comunali. Si sa che i progetti varati da Del Deo sono sempre “mega”… La candidatura è comunque andata a buon fine e ad ottobre è arrivata l’ammissione al finanziamento. Restava da affidare i lavori sul costo base di 64.717,50 euro, con la procedura della verifica di tre preventivi. Il rup, l’arch. federava Verde del I Settore, ha quindi provveduto ad invitare tre ditte: “Dalla Riva Sportfloors” di Caerano di San Marco in provincia di Treviso; “Adisport” di Montà in provincia di Cuneo; “Mast” di Flero in provincia di Brescia. Entro il termine del 23 ottobre scorso hanno inviato l’offerta solo la “Adisport” e la “Dalla Riva Sportfloors”.

Proprio quest’ultima è risultata aggiudicataria provvisoria, avendo offerto un ribasso del 31,687% e dunque per un importo contrattuale di 44.308 euro oltre Iva. L’affidamento è poi divenuto efficace dopo la verifica dei requisiti e la determina adottata dall’arch. Raia. Alla luce del ribasso il Comune ha realizzato una economia d’asta pari a 22.450,38 euro. Che fanno comodo, visto il co-finanziamento, ma che chissà se saranno poi spesi per i soliti imprevisti e lavori aggiuntivi.