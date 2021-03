Forio. Area giochi alla materna, il finanziamento non copre tutte le spese

Il Comune di Forio procederà alla realizzazione e adeguamento dell’area giochi esterna della Scuola materna “Dott. Aniello Regine” allo Scentone. Intervento in parte finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con i fondi appositamente stanziati per tali interventi. Sta di fatto che il Comune, che già aveva previsto un cofinanziamento, dovrà affrontare una maggiore spesa. Infatti il progetto approvato presenta un importo di 39.254,96 euro, di cui 21.963,25 per i lavori. Prevedendo un finanziamento di 35.000 euro e dunque un impegno a carico delle casse dell’Ente di 4.254,96. Invece le cose sono andate diversamente. La Città Metropolitana ha assegnato un finanziamento di soli 25.578,82 euro, «determinato sulla base dell’istruttoria contabile effettuata con le decurtazioni delle voci di spesa, quali imprevisti, lavori di economie e spese di gara, incluse nei quadri economici e non previste dall’art. 5 dell’ Avviso», come scrive in determina il responsabile del I Settore arch. Marco Raia. Un errore del Comune che ha aveva fatto male i calcoli, prevedendo troppe spese…. E così ora Raia ha provveduto a impegnare una ulteriore somma di 9.421,18 euro sui fondi del bilancio comunale. La spesa arriva dunque a 15.000 euro. Come se non bastasse, Raia ha dovuto anche provvedere alla sostituzione del rup. All’epoca infatti era stato nominato l’arch. Carla Mattera, dipendente del I Settore. Ma dal 1 gennaio di quest’anno la Mattera non fa più parte dell’organico comunale e dunque non può più svolgere la mansione di rup. Verrà dunque sostituita dall’arch. Simona Rubino, dipendente del V Settore.