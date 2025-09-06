sabato, Settembre 6, 2025
Forio, approvato il PFTE per la “Colombaia”

Il Comune di Forio sta perfezionando le fasi per la realizzazione del progetto “Interventi di manutenzione straordinaria e di fruizione della villa La Colombaia”, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Le risorse sono quelle destinate alla “Realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura e dei luoghi destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica”.

L’Ente si era candidato alla luce della volontà di «valorizzare il caleidoscopio della cultura e della storia di Forio attraverso la valorizzazione dei beni culturali in assonanza, anche, con quanto già precedentemente deliberato in tale direzione». La Villa “La Colombaia”, in particolare, «è una delle residenze simbolo di Forio e con la sua mole, all’interno di un contesto fortemente naturale di notevole valore, domina l’intero promontorio di Zaro».
Una volta assegnato il finanziamento di 140.000 euro, è stata affidata all’arch. Simone Verde la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e della progettazione esecutiva.

Nel frattempo il responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica, competente alla Tutela paesaggistica, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, dopo aver acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza.

Il PFTE presenta un importo complessivo ovviamente di 140.000 euro. L’importo dei lavori ammonta a 94.245, di cui 91.500 soggetti a ribasso.
La Giunta ha ora provveduto all’approvazione in via tecnica ed economica del PFTE. La fase successiva riguarderà il progetto esecutivo.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

