Forio, approvato il DIP per scuola e piscina a Panza: il progetto ampliato vale dieci milioni di euro

Stani Verde porta avanti il progetto per una nuova scuola e della piscina comunale a Panza. La Giunta di Forio ha infatti approvato in via tecnica il Documento di indirizzo alla progettazione per la” Realizzazione di un plesso scolastico e polo natatorio nella frazione di Panza”.

Un intervento che ha preso le mosse nel 2023 e originariamente più limitato, che rientra tra quelli di ricostruzione previsti dalla Ordinanza Speciale n. 3 del 11/04/2023 e dunque finanziati dal Commissario Legnini, in quanto destinata a sopperire alle esigenze della popolazione scolastica nelle more dell’adeguamento sismico dei vari plessi.

Per la realizzazione, è stato necessario acquistare l’area nella frazione dove allocare le strutture. Un iter che ha richiesto tempi più lunghi del previsto, in quanto inizialmente era stato individuato un terreno in località Baiola.

Originariamente Legnini aveva individuato quale soggetto attuatore l’Agenzia del Demanio, ma lo scorso anno il Comune chiedeva di subentrare «in quanto ciò avrebbe reso evidentemente più efficace la azione di coordinamento degli interventi in parola meglio rispondendo, tale soluzione, alle esigenze dell’ente territoriale più direttamente coinvolto nelle dinamiche di cui trattasi, assicurando al contempo un significativo snellimento procedurale e decisionale».

A febbraio 2024 era stato formalizzato l’acquisto dell’area

Per 550.000 euro finanziati mediante un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. L’area di cui il Comune è diventato proprietario, precisa la delibera, «ricade in area ATS n. 51 del PUC, ovvero Ambito di Trasformazione per servizi».

Il DIP originariamente redatto dall’arch. Antonio Oliviero e approvato dalla Giunta ad agosto 2024 era denominato “Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza”. Non prevedeva dunque la realizzazione di un polo natatorio.

Sta di fatto che successivamente si è optato per una modifica finalizzata alla realizzazione di ulteriori interventi, tra cui la piscina, come spiega la delibera di Giunta: «Dopo una più attenta ed estesa valutazione, l’Amministrazione comunale intende procedere con l’intera riqualificazione dell’area di intervento di proprietà comunale con la programmazione ed attuazione di opere inerenti la realizzazione del plesso scolastico e del polo natatorio, nonché interventi riguardanti la stabilizzazione del versante a confine con la SS270».

L’intervento è stato suddiviso in tre macrolotti – lotto A, lotto B e lotto C, di cui i primi due relativi al nuovo plesso scolastico e il terzo al polo natatorio. Il nuovo DIP è stato redatto dal responsabile del I Settore. Il costo dei lavori per lotto A ammonta a 1.824.810 euro; per il lotto B a 3.456.750; per il lotto C a 3.108.190. I rispettivi investimenti riportati nel quadro tecnico economico sono pari rispettivamente a 2.359.962, 4.416.071 e 3.960.849 euro. Per un investimento complessivo di ben 10.736.883 euro.

Con l’approvazione del DIP è stato anche confermato rup l’arch. Nicola Regine.