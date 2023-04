Forio, appalto milionario per la gestione delle strisce blu

Così come deciso dall’Amministrazione Del Deo, il responsabile del III Settore Finanziario del Comune di Forio dott. Vincenzo Rando ha avviato l’iter per l’affidamento della gestione delle strisce blu per cinque anni e con possibilità di proroga per un anno.

In precedenza il servizio era stato affidato per tre anni, dal 2021 al 2023. Ma a novembre scorso la Giunta ha dato mandato a Rando di provvedere alla continuità del servizio indicendo la procedura di affidamento del mega appalto denominato “Servizio finalizzato al controllo delle aree strisce blu a mezzo di fornitura, installazione e gestione dei parcometri con servizi di ausiliari del traffico, front office, servizio di accertamento violazioni alla sosta nonché realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale”.

Il valore complessivo dell’appalto ammonta a 1.882.252,77 euro, di cui 1.250.000 soggetto a ribasso.

Il rup Rando ha così indetto la procedura aperta sulla piattaforma telematica del Comune con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al contempo, come è ormai consuetudine, ha ritenuto necessario nominare un supporto alla sua attività di rup.

Incassata la immancabile indisponibilità dei responsabili degli altri Settori, ha proceduto ad affidare l’incarico a professionista esterno mediante trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 7.980 euro. Interpellato l’arch. Mariano Mazzella di Barano, questi ha offerto 7.900 euro oltre Cassa, dunque 8.216 euro.

Nella determina a contrarre Rando specifica che «si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida».

Non resta che attendere l’esito della gara per conoscere chi si papperà il lauto appalto.