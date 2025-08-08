venerdì, Agosto 8, 2025
Forio, anticipazione all’impresa per il parco al Casale

Redazione Web
Redazione Web
A Forio procedono le attività per la realizzazione del parco urbano al Casale. L’intervento complessivo, previsto sulle aree private occupate in via d’urgenza in attesa dell’esproprio e finanziato dal Commissario Legnini, è denominato “Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale”.

La prima fase attualmente in corso prevede “Recupero fanghi e realizzazione del parco urbano attrezzato e delle opere complementari”, per un costo di 2.619.266,62 euro.

L’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori è stato aggiudicato a inizio anno alla “Cadel” di Napoli per l’importo di 1.451.190,54 euro oltre Iva.

A marzo la giunta ha approvato in via tecnica ed economica il progetto esecutivo redatto dal progettista capogruppo, arch. Alessio Abbondante. A inizio aprile è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori e a maggio autorizzato il subappalto alla ditta “FIAM” di Napoli per interventi di scavo.

Ora il responsabile del I Settore – Servizio Lavori Pubblici ing. Luca De Girolamo, subentrato come rup all’arch. Marco Raia, ha provveduto a liquidare alla “Cadel” l’anticipazione contrattuale sui lavori prevista dal capitolato speciale d’appalto, nella misura del 20% dell’importo contrattuale. La somma liquidata ammonta a 312.968,74 euro Iva compresa.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015

